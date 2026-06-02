EXCLUSIVO | Operación Tokio: Mega Investiga estuvo en la captura del ejecutivo bancario que es pieza clave del Tren de Aragua

02 jun. 2026 - 14:16 hrs.

¿Qué pasó?

Un equipo de Mega Investiga estuvo presente de manera exclusiva en uno de los procedimientos más relevantes desarrollados durante la denominada Operación Tokio, la investigación que permitió desarticular una estructura vinculada al Tren de Aragua dedicada a extorsiones, lavado de activos, contrabando y otros delitos.

Durante la madrugada, nuestro equipo acompañó a detectives de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos y de la Brigada Investigadora contra el Crimen Organizado de la PDI hasta la residencia de José Carlos Pérez Asencio, ciudadano venezolano que se desempeñaba como ejecutivo en Banco Santander y que fue detenido tras una orden judicial solicitada por la Fiscalía Metropolitana Sur.

Según los antecedentes de la investigación, Pérez Asencio es sindicado por los investigadores como una pieza clave dentro de la estructura financiera utilizada por el Tren de Aragua para mover recursos obtenidos mediante actividades ilícitas y darles apariencia de legalidad.

La detención forma parte de una indagatoria que se originó tras el quíntuple homicidio ocurrido en Lampa en junio de 2024 y que permitió descubrir una red dedicada a extorsionar a locatarios de locales nocturnos y productores de eventos, además de realizar maniobras de lavado de activos mediante cuentas bancarias, empresas de fachada y la conversión de dinero a criptomonedas.

De acuerdo con la Fiscalía, el análisis patrimonial realizado durante la investigación permitió detectar movimientos por más de $75 mil millones asociados a la estructura criminal investigada.

Mega Investiga obtuvo registros inéditos de la detención de Pérez Asencio y de otros procedimientos desarrollados en el marco de la Operación Tokio. Incluso, pudimos hablar con el aprehendido antes que fuera trasladado al cuartel.

Todos los detalles, las imágenes exclusivas del operativo y los antecedentes que revelan cómo operaba la estructura financiera del Tren de Aragua en Chile serán exhibidos esta noche en un reportaje especial de Mega Investiga en Meganoticias Prime.

Todo sobre Mega Investiga