¿Qué pasará con las lluvias de Santiago hacia el norte?: Jaime Leyton da a conocer el pronóstico del tiempo para los próximos días

18 jul. 2026 - 09:21 hrs.

¿Qué pasó?

El sistema frontal no dará tregua y continuará dejando lluvias en Santiago y la zona centro norte, de acuerdo al pronóstico del meteorólogo de Mega, Jaime Leyton.

En lo que va de temporal, han caído 103 mm en la capital y 138 mm en Illapel, región de Coquimbo, acumulado de agua que seguirá aumentando conforme avanzan los días.

Aunque se espera que las precipitaciones se calmen un poco este sábado, "se retoman el día domingo con menor intensidad en el caso de Santiago", indicó el experto.

Lluvias continuarán en la zona centro norte

Durante su reporte, Jaime Leyton explicó que el área nubosa que actualmente se encuentra sobre la zona centro norte del país, "va a continuar casi sin moverse demasiado hacia el norte".

"Seguirá dando precipitaciones en la región de Coquimbo, principalmente, y parte del sector sur de la región de Atacama", señaló.

En cambio, más hacia el sector sur de Santiago se espera menos nubosidad, y ese quiebre hará que se sienta más frío durante el período nocturno, desde este sábado hasta la mañana del domingo.

"No vamos a tener heladas, pero sí va a bajar la temperatura respecto a estas jornadas que han estado bien abrigadas al comienzo del día", aclaró el meteorólogo.

Otro pulso de río atmosférico

El especialista anunció que pronto se viene "otro pulso de un río atmosférico", que ingresará el día domingo y se extenderá hasta el lunes, concentrándose en la zona centro norte del país.

Este fenómeno podría continuar generando situaciones de riesgo, como activación de quebradas, en la región de Coquimbo. "Se van a seguir repitiendo, porque este río atmosférico hace que las precipitaciones sean con isoterma 0 más bien alta", explicó.

Posterior a eso, se formará otro "centro de baja presión". "Se activa, se organiza y comienza a transitar. Entraría desde la zona centro sur y comenzaría a migrar hacia el norte", declaró el experto.

De acuerdo a su pronóstico, se espera que en esa zona la isoterma 0 normalmente no baje demasiado, por lo que nuevamente la cantidad de agua hará activar las quebradas después de décadas.

"El suelo cede, comienzan a desgastarse, a destruirse las laderas de las riberas de los ríos, y eso empieza a aumentar el cauce de los ríos", advirtió Jaime Leyton.

El meteorólogo aseguró que este tren de sistemas frontales "no termina. Hay cierto grado de intermitencia, porque viene otro del sur que, sin ser tan intenso, continúa alimentando el cauce de los ríos con nuevo volumen de agua".

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