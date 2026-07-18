Video muestra corte de ruta por activación de quebrada en La Serena

18 jul. 2026 - 07:56 hrs.

¿Qué pasó?

Una ruta de la ciudad de La Serena actualmente se mantiene cortada, luego que la mañana de este sábado sea activara una quebrada en medio de las fuertes lluvias que afectan a la zona.

Se trata de la Ruta D-201, cuyo tránsito permanece suspendido, dejando a varios hogares aislados y conductores que pretendía cruzar. Esto, tras la activación de la quebrada Santa Gracia.

El sistema frontal ha provocado el deslizamiento de tierra en la región de Coquimbo y se espera que el caudal aumente con el paso de las horas.

Alarma en la región de Coquimbo

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este sábado una alarma por precipitaciones intensas durante los próximos días para la región de Coquimbo.

De acuerdo al organismo, se trata de un sistema frontal que afectará a la zona por cuatro días: desde la mañana de este sábado hasta la noche del martes 21 de julio.

"Precipitaciones intensas y continuas provocarán alta probabilidad de saturación de suelos", indicó la DMC.

Respecto a la cantidad de agua, esta variará dependiendo de las jornadas:

Sábado 18: 40-50 mm.

40-50 mm. Domingo 19: 45-55 mm.

45-55 mm. Lunes 20: 40-50 mm.

40-50 mm. Martes 21: 35-45 mm.

¿Qué significa una alarma meteorológica?

La DMC emite alarmas cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas".

Según detalla el sitio web oficial del organismo, en estos casos se recomienda mantenerse informado, "cumplir las instrucciones generadas por las autoridades y estar preparado para medidas extraordinarias".

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