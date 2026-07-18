Video muestra el momento exacto en que puente de Monte Patria es arrastrado por el río

18 jul. 2026 - 00:04 hrs.

¿Qué pasó?

El sistema frontal ha causado estragos en el sector centro-norte del país, debido a que muchas zonas no están acostumbradas a recibir grandes cantidades de precipitaciones.

Un video, enviado a la comunidad de Megatiempo, refleja lo anterior. Un puente en la comuna de Monte Patria, en la región de Coquimbo, fue arrastrado por el río Guatulame.

Puente cedió por las intensas precipitaciones

En el registro audiovisual, se puede ver cómo el puente es arrastrado producto del aumento del caudal del río Guatulame, a causa de las intensas precipitaciones que se han registrado en la zona.

El hecho ocurrió en el sector Tomé Bajo de la comuna.

¿Cómo estará el tiempo este sábado?

Para este sábado, el periodista experto en meteorología, Alejandro Sepúlveda, indicó que las lluvias más intensas se concentrarán durante la madrugada y la mañana, mientras que en horas de la tarde se espera una pausa. No obstante, advirtió que esta tregua será de corta duración, ya que el domingo ingresará un nuevo sistema frontal que volverá a dejar lluvias en la zona centro-norte.

Según el pronóstico, las precipitaciones también seguirán afectando a la Región de Coquimbo, especialmente en las provincias de Huasco, Elqui, Limarí y Choapa. Tras una breve disminución durante la tarde y noche del sábado, el domingo volverán a registrarse lluvias de intensidad en sectores como "Vallenar, Ovalle, Illapel y la conurbación La Serena-Coquimbo".

De acuerdo con las proyecciones meteorológicas, la inestabilidad continuará durante los próximos días e incluso se anticipa la llegada de otro sistema frontal durante la próxima semana, por lo que las autoridades reiteraron el llamado a mantenerse informados y extremar las medidas de precaución ante las condiciones climáticas.

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