"Hay que ser un poco ofensivos": Donald Trump critica la estrategia de Inglaterra ante Argentina

17 jul. 2026 - 22:41 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se sumó este viernes a las críticas por el planteamiento que utilizó Inglaterra en la semifinal del Mundial, donde cayó por 2-1 frente a Argentina.

Durante un evento junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el mandatario estadounidense se refirió a la decisión del técnico Thomas Tuchel de modificar el esquema del equipo luego de ponerse en ventaja en el marcador.

"¿Qué sabré yo de fútbol?"

Trump comenzó recordando al capitán inglés, Harry Kane, "Tienen un gran jugador en Inglaterra, con el que jugué al golf: Harry", comentó antes de cuestionar el rol que, a su juicio, terminó teniendo el delantero.

"Quizás cometieron un error al convertirlo en un jugador defensivo. ¿Qué sabré yo de fútbol?", afirmó. Luego agregó: "Se pusieron por delante y cogieron a su mejor jugador para ponerlo de defensor. Hay que ser un poco ofensivos, ¿no? ¿Qué sabré yo de entrenar?".

La respuesta de Thomas Tuchel

El entrenador de Inglaterra fue ampliamente cuestionado por los cambios tras ponerse en ventaja sobre Argentina, una decisión que hizo retroceder al equipo con una línea de prácticamente seis defensores.

Una estrategia que le pasó la cuenta y que Argentina aprovechó en el tramo final, tras dos asistencias de Lionel Messi, que culminaron en goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Consultado por las críticas, Tuchel defendió su decisión. "No, no me arrepiento de mi decisión. Me pareció que nos habíamos vuelto demasiado pasivos", sostuvo el entrenador. "Intentaba ayudar al equipo".

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