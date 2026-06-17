Álbum Panini del Mundial 2026: qué es el pack de actualización, qué jugadores trae y dónde comprarlo en Chile

17 jun. 2026 - 15:19 hrs.

El álbum Panini del Mundial 2026 ya generó locura en Chile, pero hay un producto extra que muchos coleccionistas no conocen todavía: el Update Set o pack de actualización. Este kit adicional se lanzó después del álbum oficial con el objetivo de actualizar la colección, incluyendo jugadores que no aparecían inicialmente porque fueron reemplazados por lesiones o cambios en las convocatorias definitivas. El álbum base se produce meses antes del Mundial, cuando las nóminas todavía no están cerradas. El Update Set es la respuesta de Panini para quienes quieren la colección más completa posible.

Qué incluye el pack de actualización

El Set de Actualización incluye 120 stickers en total, con 118 nuevos jugadores que se unen a la colección oficial. Está compuesto por 6 láminas de 20 stickers cada una. Entre las grandes figuras que aparecen en este pack y que no estaban en el álbum original destacan Neymar Jr. (Brasil), Manuel Neuer (Alemania) y Pau Cubarsí (España). Tres nombres que por distintas razones —lesiones, recuperaciones tardías o decisiones de último minuto del técnico— quedaron fuera de la versión impresa del álbum, pero que finalmente sí llegaron al Mundial.

¿Es obligatorio para completar el álbum?

Este kit no es necesario para completar el álbum principal y está orientado principalmente a coleccionistas que buscan tener la colección más completa y actualizada posible. Es decir, quien ya tiene su álbum base puede darlo por completo sin necesitar el Update Set. Pero para quienes coleccionan con rigor y quieren que ningún jugador del torneo falte en su carpeta, este pack es indispensable.

Dónde comprarlo en Chile y cuándo

Panini anunció la preventa del Set de Actualización con fecha de inicio el 12 de junio de 2026. La preventa está disponible en tiendapanini.cl con unidades online limitadas. La preventa asegura disponibilidad del producto, pero no garantiza llegada antes ni prioridad de entrega. Dado el quiebre de stock que generó el álbum base en su primera semana, se recomienda reservar con anticipación antes de que se agote.

El precio oficial en Chile no había sido confirmado al momento de publicar esta nota. Como referencia, en ediciones anteriores el Update Set se comercializó en la región a un valor cercano al de una caja de 20 a 25 sobres del álbum regular, lo que en este Mundial equivaldría a un rango estimado de entre $15.000 y $25.000.

Cómo funciona el álbum Panini del Mundial 2026

Para quienes recién se suman a la fiebre del coleccionismo, el álbum base del Mundial 2026 es el más grande de la historia: 112 páginas y 980 stickers para las 48 selecciones participantes, con 18 jugadores por equipo, foto grupal y escudo de cada federación. Los sobres traen 7 láminas cada uno y están disponibles en distintos formatos en tiendas físicas y en tiendapanini.cl. Los precios en Chile van desde $3.900 por el álbum de tapa blanda solo, hasta $69.500 por el pack con tapa dura y 50 sobres incluidos.

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