Vitinha y João Neves: cuánto miden, qué edad tienen y todo sobre los dos mediocampistas del PSG que jugarán por Portugal

17 jun. 2026 - 09:00 hrs.

Son dos de los mejores mediocampistas del mundo, juegan en el mismo club, visten la misma camiseta de Portugal y llegarán al Mundial 2026 como figuras del campeón de la Champions League 2024-2025. Vitinha y João Neves son el motor del Paris Saint-Germain y el eje del mediocampo luso en el torneo más grande de la historia del fútbol. Lo que muchos no saben es que ambos destacan también por algo que llama la atención en el fútbol de élite: su baja estatura.

Vitinha: 1,72 metros y 26 años

Vítor Machado Ferreira, conocido mundialmente como Vitinha, nació el 13 de febrero de 2000 en Santo Tirso, Portugal, y tiene 26 años. Mide 1,72 metros, una estatura llamativamente baja para un mediocampista titular de uno de los mejores clubes del mundo. Sin embargo, lejos de ser una limitación, su físico compacto le otorga un centro de gravedad bajo que lo hace casi imposible de desequilibrar en disputas de balón, y una agilidad de movimientos que jugadores más altos no pueden igualar.

Formado en las inferiores del Porto, Vitinha debutó con el primer equipo en la temporada 2019-2020 y fue cedido al Wolverhampton Wanderers de la Premier League, donde el club inglés decidió no ejercer la opción de compra. Regresó al Porto, donde en dos temporadas se consolidó como uno de los mejores mediocampistas de la liga portuguesa, hasta que en 2022 el PSG pagó 41,5 millones de euros por él.

En París se convirtió en el corazón del equipo bajo las órdenes de Luis Enrique: el que distribuye, el que presiona, el que da ritmo. En la temporada 2024-2025 fue elegido Jugador del Partido en la final de la Champions League ante el Inter de Milán. Su apellido real es Ferreira, pero el apodo Vitinha —diminutivo de Vítor en portugués— es el que todos usan desde que era niño en los campos de Santo Tirso.

A sus 26 años llega al Mundial 2026 en el mejor momento de su carrera. Es titular indiscutido en Portugal bajo las órdenes de Roberto Martínez y jugará junto a Cristiano Ronaldo en lo que será el primer y probablemente único Mundial del mediocampista más elegante de su generación. Tiene contrato con el PSG hasta 2029 y una cláusula de rescisión de 115 millones de euros.

João Neves: 1,74 metros y 21 años

João Pedro Gonçalves Neves nació el 27 de septiembre de 2004 en Tavira, una pequeña ciudad costera del Algarve, en el sur de Portugal. Tiene 21 años y mide 1,74 metros. Al igual que Vitinha, su estatura no ha sido obstáculo para convertirse en figura en el PSG y en la selección portuguesa a una edad en que la mayoría de los jugadores aún buscan su primer contrato profesional.

Se formó en las inferiores del Benfica y debutó con el primer equipo en la temporada 2022-2023, donde su rendimiento fue tan destacado que el PSG pagó cerca de 70 millones de euros por él en el verano de 2024. Desde su llegada al equipo parisino, acumuló cuatro títulos, incluyendo la Champions League 2024-2025.

En la temporada 2025-2026, se convirtió en noticia por sus goles: marcó dos chilenas consecutivas en los primeros 15 minutos del partido ante el Toulouse, logrando un hat-trick que recorrió el mundo. Su historia tiene también una dimensión muy humana: la conquista de la Champions fue celebrada entre lágrimas al recordar a su madre, fallecida un año antes tras una larga enfermedad.

João Neves llegará al Mundial 2026 con apenas 21 años, en lo que será su primera Copa del Mundo. Fue clave en la clasificación de Portugal: marcó un hat-trick ante Armenia en el partido que selló el boleto mundialista. Bernardo Silva, compañero de selección, confesó que intentó convencer al Manchester City de ficharlo antes de que el PSG lo contratara. No lo consiguió. París se quedó con él.

Portugal en el Mundial 2026: Grupo K, rivales y horarios para Chile

Portugal integra el Grupo K del Mundial 2026 junto a República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia. Con Cristiano Ronaldo disputando su sexto y último Mundial, Vitinha y João Neves como motor del mediocampo y figuras como Bruno Fernandes y Bernardo Silva, Portugal llega como uno de los candidatos más serios al título. Los partidos en horario de Chile son:

Miércoles 17 de junio — Portugal vs. RD Congo — 13:00 horas — NRG Stadium, Houston

— Portugal vs. RD Congo — 13:00 horas — NRG Stadium, Houston Martes 23 de junio — Portugal vs. Uzbekistán — 13:00 horas — NRG Stadium, Houston

— Portugal vs. Uzbekistán — 13:00 horas — NRG Stadium, Houston Sábado 27 de junio — Portugal vs. Colombia — 19:30 horas — Hard Rock Stadium, Miami

Dónde ver el Mundial 2026 en Chile

El Mundial 2026 se puede seguir en Chile por cuatro vías. Chilevisión es el único canal de televisión abierta y gratuita con derechos del torneo, y transmitirá una selección de los partidos más atractivos sin costo. Para ver los 104 partidos completos, la opción es DSports y DSports 2 (DirecTV), disponibles en televisión satelital o mediante la aplicación DGO. En streaming, Paramount+ tiene una alianza con DSports que le permite ofrecer también la totalidad de los partidos. Finalmente, Disney+ Plan Premium transmitirá 30 partidos seleccionados, incluyendo ambas semifinales y la gran final del 19 de julio.

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