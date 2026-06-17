Cuántos mundiales ha jugado Cristiano Ronaldo: su historial, goles y resultados en cada Copa del Mundo

17 jun. 2026 - 14:38 hrs.

Mientras Portugal disputa este miércoles su debut en el Mundial 2026 ante la República Democrática del Congo en Houston, la figura de Cristiano Ronaldo vuelve a ser protagonista. A sus 41 años, CR7 está jugando su sexta Copa del Mundo, una cifra que solo ha alcanzado un puñado de jugadores en toda la historia del fútbol. Junto a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo se convierte en uno de los primeros futbolistas en participar en seis Copas del Mundo. Aquí, el repaso completo de su historial mundialista: partidos, goles y hasta dónde llegó Portugal en cada edición.

Alemania 2006 — Semifinalista

El debut de CR7 en los Mundiales llegó cuando tenía apenas 21 años. Con el dorsal 17 —el 7 pertenecía entonces a la leyenda Luis Figo— Cristiano Ronaldo se presentó al mundo en Alemania 2006 bajo la tutela del técnico Luis Felipe Scolari, al frente de una de las mejores generaciones de la historia de Portugal. Su primer y único gol llegó ante Irán en la fase de grupos, ejecutando un penalti. Portugal llegó hasta las semifinales, donde cayó ante Francia, y terminó tercero tras vencer a Países Bajos. Fue su mejor resultado mundialista hasta la fecha. Jugó 6 partidos y anotó 1 gol.

Sudáfrica 2010 — Octavos de final

Su fichaje por el Real Madrid en 2009 convirtió a Ronaldo en el futbolista más caro del mundo al inicio del Mundial de Sudáfrica. Ya era una superestrella, pero lideraba una selección portuguesa considerablemente menos talentosa que la de 2006. No había marcado durante toda la fase de clasificación, y su gol en la goleada por 7-0 a Corea del Norte fue el primero que anotó con su selección en 16 meses. Portugal avanzó a octavos de final, donde fue eliminado por España, la que terminaría siendo campeona del mundo. Ronaldo se describió a sí mismo como un "hombre destrozado" tras la derrota. Jugó 4 partidos y anotó 1 gol.

Brasil 2014 — Fase de grupos

El peor Mundial de Cristiano Ronaldo. Portugal quedó eliminado en la fase de grupos. Brasil 2014 no fue el mejor Mundial para CR7 y Portugal, donde registró un gol ante Ghana. Ronaldo llegó al torneo con una lesión en la rodilla izquierda que limitó su rendimiento durante toda la competición. Jugó 3 partidos y anotó 1 gol.

Rusia 2018 — Octavos de final

La edición de su consagración individual en un Mundial. Su mejor actuación individual fue en Rusia 2018, cuando anotó un hat-trick en la fase de grupos contra España. CR7 completó su triplete con un espectacular libre directo en el minuto 88 para sellar el empate a tres definitivo. Sin embargo, Portugal fue eliminado en octavos de final ante Uruguay (2-1), con Ronaldo sin poder cambiar el resultado. Jugó 4 partidos y anotó 4 goles, su mejor registro mundialista.

Qatar 2022 — Cuartos de final

Con su gol de penalti contra Ghana en la fase de grupos, el portugués se convirtió en el primer y único jugador en anotar en cinco Mundiales distintos (2006, 2010, 2014, 2018 y 2022). Portugal llegó hasta los cuartos de final, donde fue eliminado por Marruecos (1-0). Las cámaras captaron al capitán de Portugal destrozado caminando solo y cabizbajo hacia el túnel de vestuarios. Una imagen que se convirtió en símbolo de la deuda pendiente de CR7 con el título. Jugó 5 partidos y anotó 1 gol.

Norteamérica 2026 — En curso

El sexto y último baile de Cristiano Ronaldo en una Copa del Mundo. CR7 podría convertirse en el único jugador en anotar en seis ediciones de la justa mundialista, pues luego de marcar en 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022, está a un solo gol que le otorgaría el récord absoluto. Portugal debuta hoy ante la República Democrática del Congo y tiene por delante los duelos ante Uzbekistán (23 de junio) y Colombia (27 de junio) para avanzar a la fase eliminatoria.

El historial completo de Cristiano Ronaldo en Mundiales

Alemania 2006 — 6 partidos — 1 gol — Resultado: 3er lugar

— 6 partidos — 1 gol — Resultado: 3er lugar Sudáfrica 2010 — 4 partidos — 1 gol — Resultado: Octavos de final

— 4 partidos — 1 gol — Resultado: Octavos de final Brasil 2014 — 3 partidos — 1 gol — Resultado: Fase de grupos

— 3 partidos — 1 gol — Resultado: Fase de grupos Rusia 2018 — 4 partidos — 4 goles — Resultado: Octavos de final

— 4 partidos — 4 goles — Resultado: Octavos de final Qatar 2022 — 5 partidos — 1 gol — Resultado: Cuartos de final

— 5 partidos — 1 gol — Resultado: Cuartos de final Norteamérica 2026 — En curso — Grupo K

— En curso — Grupo K TOTAL: 22 partidos — 8 goles — Sin título mundial

Cristiano Ronaldo es el primer y único jugador en la historia del fútbol masculino en lograr anotar al menos un gol en cinco ediciones mundialistas consecutivas y distintas. En sus 22 partidos mundialistas acumuló 1.764 minutos sobre el terreno de juego, con un promedio de 0,36 goles por partido. La Copa del Mundo sigue siendo el único gran título que le falta.

Los próximos partidos de Portugal en el Mundial 2026

Martes 23 de junio — Portugal vs. Uzbekistán — 13:00 horas — NRG Stadium, Houston — DSports y Paramount+

— Portugal vs. Uzbekistán — 13:00 horas — NRG Stadium, Houston — DSports y Paramount+ Sábado 27 de junio — Portugal vs. Colombia — 19:30 horas — Hard Rock Stadium, Miami — Chilevisión, DSports y Paramount+

Dónde ver el Mundial 2026 en Chile

El Mundial 2026 se puede seguir en Chile por cuatro vías. Chilevisión es el único canal de televisión abierta y gratuita con derechos del torneo. Para ver los 104 partidos completos, la opción es DSports y DSports 2 (DirecTV), disponibles en televisión satelital o mediante la aplicación DGO. En streaming, Paramount+ ofrece también la totalidad de los partidos. Finalmente, Disney+ Plan Premium transmitirá 30 partidos seleccionados, incluyendo ambas semifinales y la gran final del 19 de julio.

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