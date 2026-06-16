Colombia vs. Uzbekistán: hora en Chile, canal y datos del debut de la Tricolor en el Mundial 2026

16 jun. 2026 - 08:45 hrs.

Colombia sale este miércoles a la cancha más emblemática del fútbol americano para escribir su primera página en el Mundial 2026. La Tricolor de Néstor Lorenzo debuta ante Uzbekistán en el Estadio Azteca de Ciudad de México a las 22:00 horas de Chile, en el último partido del día correspondiente al Grupo K.

Situada en el decimocuarto lugar del ránking FIFA, Colombia está en condiciones de por lo menos igualar su aparición en los cuartos de final de 2014. El mismo estadio donde Diego Maradona marcó el "Gol del Siglo" en 1986 recibirá el estreno mundialista más esperado por los hinchas colombianos en años.

Lorenzo llegó a la conferencia de prensa previa con un mensaje claro: precaución ante todo. "Los Mundiales demuestran que no hay equipo pequeño. No hay que subestimar a nadie", advirtió el técnico argentino, quien conoce de primera mano que en los Mundiales la lógica del papel no siempre se impone en el campo.

Uzbekistán cuenta con un buen trabajo defensivo de la mano de su entrenador, el excampeón del mundo italiano Fabio Cannavaro, y con el defensor del Manchester City, Abdukodir Khusanov, como su figura más reconocida. La selección centroasiática no tendrá problemas en ceder la pelota y castigar en las transiciones, un estilo que puede complicar a cualquier equipo que llegue confiado.

Colombia, sin embargo, llega al torneo en uno de sus mejores momentos recientes. Terminó tercera en las eliminatorias sudamericanas con victorias históricas sobre Argentina y Brasil, y llegó a la final de la Copa América 2024.

Luis Díaz, delantero del Bayern Múnich, fue subcampeón de los goleadores en la eliminatoria con siete tantos y llega al Mundial pleno de confianza tras marcar 15 goles en la Bundesliga. El atacante formará una dupla con Luis Javier Suárez, y detrás tendrán a James Rodríguez como enlace creativo entre el mediocampo y el ataque.

La posible formación de la Tricolor sería: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Suárez.

El contexto del partido tiene un ingrediente extra. Colombia tendrá a favor el apoyo de la hinchada que llenará el Azteca, donde su guardameta Camilo Vargas ha realizado varias de sus mejores atajadas con el Atlas del fútbol mexicano.

Los hinchas colombianos se tomaron Ciudad de México durante la semana, convirtiendo al Azteca en una especie de campo local para la Tricolor. A 2.240 metros sobre el nivel del mar, la altitud también puede ser un factor: Lorenzo sabe que Uzbekistán suele agotarse en los últimos minutos de juego, lo que podría favorecer a Colombia en el tramo final del partido. Es el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones en la historia del fútbol.

Colombia en el Mundial 2026: Grupo K, rivales y horarios para Chile

Colombia integra el Grupo K del Mundial 2026 junto a Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán. Los partidos de Colombia en horario de Chile son:

Miércoles 17 de junio — Uzbekistán vs. Colombia — 22:00 horas — Estadio Azteca, Ciudad de México

— Uzbekistán vs. Colombia — 22:00 horas — Estadio Azteca, Ciudad de México Martes 23 de junio — RD Congo vs. Colombia — hora por confirmar — Estadio Ciudad de México

— RD Congo vs. Colombia — hora por confirmar — Estadio Ciudad de México Sábado 27 de junio — Portugal vs. Colombia — 19:30 horas — Hard Rock Stadium, Miami

Dónde ver el Mundial 2026 en Chile

El Mundial 2026 se puede seguir en Chile por cuatro vías. Chilevisión es el único canal de televisión abierta y gratuita con derechos del torneo. Para ver los 104 partidos completos, la opción es DSports y DSports 2 (DirecTV), disponibles en televisión satelital o mediante la aplicación DGO. En streaming, Paramount+ ofrece también la totalidad de los partidos. Finalmente, Disney+ Plan Premium transmitirá 30 partidos seleccionados, incluyendo ambas semifinales y la gran final del 19 de julio.

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