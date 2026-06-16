Giuliano Simeone: qué edad tiene, su origen y curiosidades sobre su vida personal y carrera

16 jun. 2026 - 15:00 hrs.

Tiene 23 años, juega bajo las órdenes de su propio padre y lleva una de las cargas más pesadas del fútbol: el apellido Simeone. Giuliano Simeone Baldini nació el 18 de diciembre de 2002 en Roma, Italia, y es hijo de Diego "Cholo" Simeone, el mítico entrenador del Atlético de Madrid. Su madre es Carolina Baldini, exmodelo argentina reconocida en los años 90. Giuliano tiene doble nacionalidad argentina e italiana, y eligió defender los colores de Argentina.

El suyo es un caso único en el fútbol de élite: es un jugador profesional en el mismo club donde su padre es el entrenador máximo. Esa situación generó durante años preguntas sobre si estaba ahí por mérito propio o por influencia paterna. La respuesta la fue dando partido a partido.

Giuliano se formó en las inferiores del River Plate en Argentina, se mudó a España en 2019 para incorporarse a la cantera del Atlético, pasó por las cesiones al Zaragoza y al Alavés para ganar rodaje, y en la temporada 2024-2025 se consolidó como titular en el primer equipo rojiblanco. No es el único futbolista de la familia: su hermano mayor Giovanni Simeone juega en el Torino de Italia, y su otro hermano Gianluca también es futbolista profesional.

Su carrera no estuvo exenta de golpes duros. En agosto de 2023, durante un amistoso ante el Burgos, sufrió una fractura de tibia y peroné que lo dejó cinco meses fuera de las canchas. Su recuperación y posterior regreso al alto nivel demostraron una fortaleza mental que muchos asocian al carácter de su padre. En noviembre de 2024 debutó con la selección absoluta de Argentina, y en marzo de 2025 marcó su primer gol con la Albiceleste en la histórica goleada 4-1 sobre Brasil. En la temporada 2025-2026 registró 4 goles y 6 asistencias en LaLiga, números que justificaron su convocatoria al Mundial.

Fuera del campo, Giuliano carga con una exposición mediática enorme desde niño, simplemente por llevar el apellido que lleva. Pero quienes lo conocen destacan que ha sabido separar su identidad de la de su padre y construir su propia narrativa. Llega al Mundial 2026 como uno de los jugadores más buscados de Argentina, no solo por su rendimiento sino por la curiosidad que despierta su historia familiar.

Argentina en el Mundial 2026: Grupo J, rivales y horarios para Chile

Argentina integra el Grupo J del Mundial 2026 junto a Argelia, Austria y Jordania. La Albiceleste llega como vigente campeona del mundo y gran favorita del grupo. Argelia es el rival con mayor tradición africana, Austria viene de superar las eliminatorias europeas con solidez, y Jordania debuta en una Copa del Mundo. Los partidos de Argentina en horario de Chile son:

Martes 16 de junio — Argentina vs. Argelia — 21:00 horas — Arrowhead Stadium, Kansas City

— Argentina vs. Argelia — 21:00 horas — Arrowhead Stadium, Kansas City Lunes 22 de junio — Argentina vs. Austria — 13:00 horas — AT&T Stadium, Dallas

— Argentina vs. Austria — 13:00 horas — AT&T Stadium, Dallas Sábado 27 de junio — Argentina vs. Jordania — 22:00 horas — AT&T Stadium, Dallas

El Mundial 2026 es el primero con 48 selecciones participantes, con 104 partidos repartidos en 16 ciudades de tres países: México, Estados Unidos y Canadá. La inauguración se realizará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México y la final está programada para el 19 de julio. Argentina llega al torneo buscando un bicampeonato histórico, con Lionel Messi en su último baile mundialista y una nueva generación, encabezada por Giuliano Simeone, lista para tomar la posta.

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