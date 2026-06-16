Erling Haaland: cuánto mide, qué edad tiene y datos de su carrera en el Mundial 2026

16 jun. 2026 - 12:00 hrs.

Tiene 25 años, mide 1,95 metros y es el delantero más temido del fútbol mundial. Erling Braut Haaland nació el 21 de julio de 2000 en Leeds, Inglaterra, mientras su padre Alf-Inge Haaland jugaba para el Leeds United en la Premier League. Pero Erling es noruego hasta los huesos: a los tres años su familia regresó a Bryne, un pueblo al suroeste de Noruega, donde creció rodeado de nieve, deporte y una genética deportiva extraordinaria. El Mundial 2026 será su primera gran cita con una selección nacional después de años siendo el mejor delantero del planeta sin haber jugado nunca una Copa del Mundo.

Su familia es un atlas del deporte escandinavo. Su padre fue futbolista profesional y su madre, Gry Marita, fue campeona nacional de heptatlón. Desde muy pequeño practicó múltiples disciplinas: fútbol, balonmano, golf y atletismo. Se dice que a los cinco años estableció un récord mundial en su categoría de edad para el salto largo de pie, con una distancia de 1,63 metros. Un dato que hoy, viendo cómo salta para rematar de cabeza, no sorprende en absoluto.

Su ascenso en el fútbol fue tan rápido como sus sprints. Comenzó en el Bryne FK, el mismo club donde se había formado su padre, y en 2019 dio el salto al Red Bull Salzburg de Austria. Allí se convirtió en fenómeno europeo: marcó 16 goles en 14 partidos de Bundesliga austriaca y brilló en la Champions League con apenas 19 años. En el Mundial Sub-20 de 2019 anotó nueve goles en un solo partido contra Honduras, logrando la Bota de Oro del torneo. Ese número —nueve goles en un partido— sigue siendo uno de los datos más increíbles en la historia de los torneos FIFA.

A finales de 2019 el Borussia Dortmund pagó 20 millones de euros por él. En dos temporadas y media, marcó 86 goles en 89 partidos con el club alemán. Luego llegó el Manchester City, donde su impacto fue inmediato e histórico. En su primera temporada estableció el récord de más goles en una temporada de la Premier League con 36 tantos, y el récord de más goles de un jugador en todas las competiciones en una sola temporada con 52, ganando la Bota de Oro de la Premier League, la Bota de Oro Europea y el trofeo Gerd Müller. El triplete City de 2023 —Premier, FA Cup y Champions— tuvo en Haaland a su artillero principal.

Con la selección noruega, sus números son igual de descomunales. El 10 de octubre de 2024 se convirtió en el máximo anotador histórico de la selección noruega al conseguir un doblete ante Eslovenia en la Liga de Naciones, superando una cifra que había durado 87 años. En septiembre de 2025, en la clasificación para el Mundial 2026, marcó cinco goles en el triunfo de Noruega 11-1 sobre Moldavia. Llega al torneo como el quinto jugador más rápido en alcanzar los 50 goles internacionales en la historia del fútbol.

En lo personal, en octubre de 2024 anunció junto a su pareja Isabel Haugseng que esperaban su primer hijo, que nació en diciembre de ese mismo año. Haaland es conocido también por sus hábitos alimenticios obsesivos: tiene una clara debilidad por España y suele pasar sus vacaciones en Marbella, donde se ha vuelto una figura habitual. Aunque para el mundo del fútbol lo más curioso es que come con cubiertos de plata para reducir la ingesta de metales pesados, parte de una rutina de rendimiento que lleva al extremo.

Noruega en el Mundial 2026: Grupo I, rivales y horarios para Chile

Noruega integra el Grupo I del Mundial 2026 junto a Francia, Senegal e Irak. Es el regreso de los noruegos a un Mundial después de 28 años, ya que su última participación fue en Francia 1998. El grupo más atractivo del torneo tiene el duelo Mbappé-Haaland como plato fuerte. Los partidos de Noruega en horario de Chile son:

Martes 16 de junio — Irak vs. Noruega — 18:00 horas — Gillette Stadium, Boston

— Irak vs. Noruega — 18:00 horas — Gillette Stadium, Boston Lunes 22 de junio — Noruega vs. Senegal — 20:00 horas — MetLife Stadium, Nueva Jersey

— Noruega vs. Senegal — 20:00 horas — MetLife Stadium, Nueva Jersey Viernes 26 de junio — Noruega vs. Francia — 15:00 horas — Gillette Stadium, Boston

Dónde ver el Mundial 2026 en Chile

El Mundial 2026 se puede seguir en Chile por cuatro vías. Chilevisión es el único canal de televisión abierta y gratuita con derechos del torneo, y transmitirá una selección de los partidos más atractivos sin costo. Para ver los 104 partidos completos, la opción es DSports y DSports 2 (DirecTV), disponibles en televisión satelital o mediante la aplicación DGO. En streaming, Paramount+ tiene una alianza con DSports que le permite ofrecer también la totalidad de los partidos. Finalmente, Disney+ Plan Premium transmitirá 30 partidos seleccionados, incluyendo ambas semifinales y la gran final del 19 de julio.

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