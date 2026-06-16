Warren Zaïre-Emery: qué edad tiene, su origen y curiosidades sobre su vida personal y carrera

16 jun. 2026 - 15:00 hrs.

Tiene 20 años, es pieza inamovible del Paris Saint-Germain y uno de los jugadores más jóvenes en disputar el Mundial 2026. Warren Marie Jean-Pierre Zaïre-Emery nació el 8 de marzo de 2006 en Montreuil, una comuna del área metropolitana de París, y llega al torneo como titular indiscutido de la selección de Francia, campeona de la Champions League 2024-2025. Su apellido compuesto, Zaïre-Emery, refleja sus raíces: por parte de su abuela paterna, Marie-Hortensia Zaïre, tiene origen en Martinica, isla del Caribe que es territorio francés de ultramar.

El fútbol llegó a su vida de la mano de su padre, Franck Emery, exfutbolista que jugó en el Red Star de Saint-Denis y que luego se desempeñó como entrenador de categorías infantiles y juveniles. Warren empezó a jugar a los cuatro años y a los siete ya había llamado la atención suficiente como para integrarse a las divisiones formativas del PSG, el club más poderoso de Francia. Creció entrenando siempre en categorías superiores a su edad, lo que aceleró su desarrollo y moldeó la madurez que hoy lo distingue en la cancha.

Su debut profesional llegó el 6 de agosto de 2022, con apenas 16 años y cinco meses, convirtiéndose en el jugador más joven en disputar un partido oficial con el PSG. Los récords no tardaron en acumularse: ese mismo año se transformó en el jugador más joven de la historia de la Champions League en iniciar un partido de fase eliminatoria. En la selección, el camino fue igual de vertiginoso. En noviembre de 2023 debutó con la absoluta francesa y marcó gol ante Gibraltar, siendo el segundo goleador más joven en la historia de Les Bleus, con solo 17 años y 8 meses. Antes, ya había sido nombrado capitán de la selección Sub-21, a pesar de ser el más joven del grupo.

Fuera de la cancha, Zaïre-Emery mantiene un perfil discreto para su nivel de fama. No protagoniza polémicas ni escándalos, y quienes lo rodean en el PSG destacan su concentración y madurez como valores que van más allá de lo futbolístico. Llega al Mundial 2026 con un palmarés envidiable para su edad: campeón de la Ligue 1, la Copa de Francia, la Champions League y la Supercopa de la UEFA, todo con el mismo club donde se formó desde niño.

Francia en el Mundial 2026: Grupo I, rivales y horarios para Chile

Francia integra el Grupo I del Mundial 2026 junto a Senegal, Irak y Noruega. Los senegaleses son el rival con más historia reciente en Copa del Mundo, llegando a cuartos de final en 2002. Noruega vuelve al torneo después de 28 años de ausencia, con Erling Haaland como gran figura. Irak, por su parte, llega tras superar el repechaje intercontinental. Los partidos de Francia en horario de Chile son:

Martes 16 de junio — Francia vs. Senegal — 15:00 horas — MetLife Stadium, Nueva Jersey

— Francia vs. Senegal — 15:00 horas — MetLife Stadium, Nueva Jersey Lunes 22 de junio — Francia vs. Irak — 17:00 horas — Lincoln Financial Field, Filadelfia

— Francia vs. Irak — 17:00 horas — Lincoln Financial Field, Filadelfia Viernes 26 de junio — Noruega vs. Francia — 15:00 horas — Gillette Stadium, Boston

El Mundial 2026 es el primero con 48 selecciones participantes, con 104 partidos repartidos en 16 ciudades de tres países: México, Estados Unidos y Canadá. La inauguración se realizará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México y la final está programada para el 19 de julio. Francia llega al torneo como una de las grandes favoritas al título, con un plantel que mezcla la experiencia de figuras consagradas y una generación joven que acaba de conquistar Europa. Warren Zaïre-Emery es, a sus 20 años, el símbolo más claro de esa renovación.

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