¿Cuál es el grupo de Portugal en el Mundial 2026? Los rivales del equipo de Cristiano Ronaldo

17 jun. 2026 - 13:27 hrs.

Portugal está disputando en este momento su primer partido del Mundial 2026. Cristiano Ronaldo, a sus 41 años, salió al campo del NRG Stadium de Houston como titular para enfrentar a la República Democrática del Congo en el debut del Grupo K.

CR7 disputa probablemente su última Copa del Mundo y sabe que esta puede ser su última gran oportunidad para conquistar el único trofeo que todavía falta en su legendaria carrera. Para los que quieren saber más sobre el camino que le espera a Portugal en el torneo, aquí están todos los datos.

¿En qué grupo está Portugal en el Mundial 2026?

Portugal integra el Grupo K del Mundial 2026 junto a tres rivales de muy distinto perfil: la República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia. Es un grupo favorable sobre el papel para los lusos, pero con trampas. Colombia, subcampeona de la Copa América 2024 y con Luis Díaz del Bayern Múnich como figura, es el rival más exigente. El partido ante Los Cafeteros el 27 de junio en Miami será el duelo que defina el liderato del grupo.

Portugal vs. RD Congo — EN JUEGO AHORA

13:00 horas de Chile — NRG Stadium, Houston, Texas — Transmite: DSports y Paramount+

Portugal se enfrenta a una selección congoleña que llega sin la presión del favoritismo, pero con herramientas para competir. El conjunto africano destaca por su fortaleza física, velocidad y capacidad para generar peligro en transiciones rápidas. La República Democrática del Congo regresa a la Copa del Mundo 52 años después de su única participación, en Alemania 1974, cuando el país se llamaba Zaire. Un regreso histórico para el fútbol africano.

Los rivales de Portugal en el Grupo K

República Democrática del Congo — El rival de hoy. El conjunto africano destaca por su fortaleza física y la velocidad de hombres como Yoane Wissa en los contragolpes. Llega sin la presión del favorito pero con capacidad de sorprender.

Uzbekistán — El segundo rival. Disputa su primer Mundial de la historia. Llega respaldado por un bloque físico resistente y el orden defensivo implantado por su técnico. Portugal debería ser amplio favorito en este duelo.

Colombia — El duelo más atractivo del grupo. Luis Díaz, del Bayern Múnich, y James Rodríguez son las grandes figuras de Los Cafeteros. Subcampeones de la Copa América 2024, llegan al torneo en uno de sus mejores momentos históricos. El partido Portugal vs. Colombia el 27 de junio en Miami es uno de los más esperados de la última jornada de la fase de grupos.

Los partidos de Portugal en el Mundial 2026 — Horario Chile

Miércoles 17 de junio — Portugal vs. RD Congo — 13:00 horas — NRG Stadium, Houston — EN JUEGO

— Portugal vs. RD Congo — 13:00 horas — NRG Stadium, Houston — EN JUEGO Martes 23 de junio — Portugal vs. Uzbekistán — 13:00 horas — NRG Stadium, Houston

— Portugal vs. Uzbekistán — 13:00 horas — NRG Stadium, Houston Sábado 27 de junio — Portugal vs. Colombia — 19:30 horas — Hard Rock Stadium, Miami

Cristiano Ronaldo en su sexto Mundial

Portugal se prepara para iniciar su camino en la Copa del Mundo 2026 con Cristiano Ronaldo como protagonista de la historia del fútbol, buscando un récord que nadie ha conseguido: ser el primer jugador en marcar en seis Mundiales diferentes. CR7 ya anotó en 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. Si marca hoy ante la RD Congo, escribirá una página única en la historia del torneo. Aunque Portugal ya ganó la Eurocopa en 2016, para muchos el verdadero debate sobre su legado pasa por lo que pueda hacer en este Mundial.

Dónde ver el Mundial 2026 en Chile

El Mundial 2026 se puede seguir en Chile por cuatro vías. Chilevisión es el único canal de televisión abierta y gratuita con derechos del torneo. Para ver los 104 partidos completos, la opción es DSports y DSports 2 (DirecTV), disponibles en televisión satelital o mediante la aplicación DGO. En streaming, Paramount+ ofrece también la totalidad de los partidos. Finalmente, Disney+ Plan Premium transmitirá 30 partidos seleccionados, incluyendo ambas semifinales y la gran final del 19 de julio.

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