Goleadores del Mundial 2026: la tabla actualizada tras el martes 16 de junio

17 jun. 2026 - 09:43 hrs.

El Mundial 2026 ya tiene a su primer gran protagonista en la tabla de goleadores. Lionel Messi abrió su cuenta mundialista con un hat-trick ante Argelia en Kansas City el martes 16 de junio, con el que además igualó el récord histórico de goles en Copas del Mundo. Con 16 goles en torneos mundialistas, el capitán argentino empató al alemán Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo. El registro, que Klose ostenaba en solitario desde 2014, tiene ahora a Messi como compañero en la cima de la historia. Y el torneo recién empieza.

Kylian Mbappé y Erling Haaland son los otros grandes candidatos a disputarle la Bota de Oro al argentino. El francés anotó un doblete en la victoria de Francia 3-1 sobre Senegal, mientras que el noruego también marcó dos veces en la goleada de Noruega 4-1 sobre Irak, el día del regreso escandinavo a un Mundial tras 28 años de ausencia. Ambos van con dos goles y tienen todo el torneo por delante para escalar.

Tabla de goleadores del Mundial 2026 — Actualizada al 16 de junio

1. Lionel Messi (Argentina) — 3 goles

(Argentina) — 3 goles 2. Kylian Mbappé (Francia) — 2 goles

(Francia) — 2 goles 2. Erling Haaland (Noruega) — 2 goles

(Noruega) — 2 goles 2. Elijah Just (Nueva Zelanda) — 2 goles

(Nueva Zelanda) — 2 goles 2. Folarin Balogun (Estados Unidos) — 2 goles

(Estados Unidos) — 2 goles 2. Yasin Ayari (Suecia) — 2 goles

(Suecia) — 2 goles 2. Kai Havertz (Alemania) — 2 goles

(Alemania) — 2 goles 8. Abdulelah Al-Amri (Arabia Saudita) — 1 gol

(Arabia Saudita) — 1 gol 8. Alexander Isak (Suecia) — 1 gol

(Suecia) — 1 gol 8. (Múltiples jugadores con 1 gol)

Harry Kane, Luis Díaz y Cristiano Ronaldo, otros de los llamados a luchar por ser el máximo goleador del Mundial 2026, aún no habían visto acción al cierre de esta edición de la tabla. Portugal debuta el miércoles 17 de junio ante la República Democrática del Congo, mientras que Colombia hace lo propio ante Uzbekistán. El torneo tiene por delante más de 80 partidos y la carrera por la Bota de Oro acaba de comenzar.

El récord histórico de Messi: 16 goles en Mundiales

Con 38 años, Messi llegó al Mundial 2026 en medio de dudas por una lesión en el tramo final de la temporada con el Inter Miami. Sin embargo, se recuperó satisfactoriamente y desde el amistoso previo ante Islandia avisó que iba por más. El tercer gol del hat-trick llegó a los 75 minutos: al borde del área remató pegado al palo derecho del portero, rastrero e imposible de atajar con cuatro futbolistas argelinos buscando bloquearlo. Un gol de Messi puro, en la noche en que igualó al alemán que durante 12 años fue el referente de los goleadores en la historia del torneo. Kylian Mbappé, con 14 goles históricos en Mundiales, es el otro gran candidato a romper esa marca en este torneo.

Dónde ver el Mundial 2026 en Chile

El Mundial 2026 se puede seguir en Chile por cuatro vías. Chilevisión es el único canal de televisión abierta y gratuita con derechos del torneo. Para ver los 104 partidos completos, la opción es DSports y DSports 2 (DirecTV), disponibles en televisión satelital o mediante la aplicación DGO. En streaming, Paramount+ ofrece también la totalidad de los partidos. Finalmente, Disney+ Plan Premium transmitirá 30 partidos seleccionados, incluyendo ambas semifinales y la gran final del 19 de julio.

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