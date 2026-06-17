Debut de Cristiano con Portugal: Partidos de hoy miércoles 17 de junio del Mundial 2026 con horarios en Chile y datos clave

17 jun. 2026 - 07:30 hrs.

El miércoles 17 de junio trae uno de los días más atractivos de la primera semana del Mundial 2026. Cuatro partidos que incluyen el debut de dos de las selecciones más seguidas del torneo: Portugal, con Cristiano Ronaldo en su sexto Mundial, e Inglaterra, con Jude Bellingham como gran figura. Aquí los horarios en Chile, las sedes y los datos clave de cada encuentro.

Portugal vs. República Democrática del Congo — Grupo K

13:00 horas de Chile — NRG Stadium, Houston, Texas

Transmite: DSports y Paramount+

El mediodía en Chile trae el partido más simbólico de la jornada. Cristiano Ronaldo sale al campo en su sexto Mundial, una cifra que solo han alcanzado un puñado de jugadores en la historia del fútbol. A sus 41 años, CR7 busca el único trofeo que le falta en su extraordinaria carrera. La República Democrática del Congo regresa a una Copa del Mundo 52 años después de su única participación, en Alemania 1974, cuando el país se llamaba Zaire. Para Portugal es un partido de resultado esperado, pero con el componente emocional del debut de Ronaldo que lo convierte en uno de los más vistos del día.

Inglaterra vs. Croacia — Grupo L

16:00 horas de Chile — AT&T Stadium, Arlington, Dallas

Transmite: Chilevisión, DSports, Paramount+ y Disney+

El partido de la tarde es uno de los clásicos modernos del fútbol europeo. Jude Bellingham, con 22 años y campeón de Champions y LaLiga con el Real Madrid, enfrenta a Luka Modri?, de 40 años y en su último partido mundialista. El futuro contra el presente, la ambición contra la experiencia. Croacia eliminó a Inglaterra en la semifinal del Mundial de Rusia 2018 y los derrotó en la final de la Nations League 2023. Los Tres Leones llegan con la presión acumulada de años sin ganar un título. El AT&T Stadium, el más grande del torneo con 94.000 espectadores, es el escenario ideal para este duelo.

Ghana vs. Panamá — Grupo L

19:00 horas de Chile — BMO Field, Toronto, Canadá

Transmite: DSports y Paramount+

El segundo partido del Grupo L enfrenta a dos selecciones que llegan con objetivos similares: acumular puntos para pelear por el pase a la siguiente ronda ante los favoritos Inglaterra y Croacia. Ghana, que tuvo en Qatar 2022 una campaña irregular, llega renovada con jugadores jóvenes formados en Europa. Panamá disputará su tercer Mundial consecutivo y buscará mejorar el rendimiento de Rusia 2018, donde fue goleada 6-1 por Inglaterra y 3-0 por Bélgica. El compacto BMO Field de Toronto promete una atmósfera intensa para este duelo más parejo de lo que parece.

Uzbekistán vs. Colombia — Grupo K

22:00 horas de Chile — Estadio Ciudad de México (Azteca), Ciudad de México

Transmite: DSports y Paramount+

El cierre de la jornada llega desde el Estadio Azteca. Colombia, con Luis Díaz del Bayern Múnich como principal figura, debuta en el Grupo K ante Uzbekistán, que llega a su primer Mundial de la historia. Los Cafeteros son los claros favoritos del partido: llegaron al torneo en un gran momento tras haber sido subcampeones de la Copa América 2024 y mantienen un equipo con calidad y solidez colectiva. Para Uzbekistán, el debut mundialista es ya un éxito histórico. Para Colombia, los tres puntos son el primer paso obligatorio antes del duelo crucial ante Portugal.

Resumen de partidos de hoy en Chile

13:00 hrs — Portugal vs. RD Congo — Grupo K — NRG Stadium, Houston — DSports y Paramount+

— Portugal vs. RD Congo — Grupo K — NRG Stadium, Houston — DSports y Paramount+ 16:00 hrs — Inglaterra vs. Croacia — Grupo L — AT&T Stadium, Dallas — Chilevisión, DSports, Paramount+ y Disney+

— Inglaterra vs. Croacia — Grupo L — AT&T Stadium, Dallas — Chilevisión, DSports, Paramount+ y Disney+ 19:00 hrs — Ghana vs. Panamá — Grupo L — BMO Field, Toronto — DSports y Paramount+

— Ghana vs. Panamá — Grupo L — BMO Field, Toronto — DSports y Paramount+ 22:00 hrs — Uzbekistán vs. Colombia — Grupo K — Estadio Azteca, Ciudad de México — DSports y Paramount+

Dónde ver el Mundial 2026 en Chile

El Mundial 2026 se puede seguir en Chile por cuatro vías. Chilevisión es el único canal de televisión abierta y gratuita con derechos del torneo. Para ver los 104 partidos completos, la opción es DSports y DSports 2 (DirecTV), disponibles en televisión satelital o mediante la aplicación DGO. En streaming, Paramount+ ofrece también la totalidad de los partidos. Finalmente, Disney+ Plan Premium transmitirá 30 partidos seleccionados, incluyendo ambas semifinales y la gran final del 19 de julio.

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