Por qué lloró Messi en el Mundial 2026: revelan el "problema personal" que explica sus lágrimas

17 jun. 2026 - 10:03 hrs.

El hat-trick de Lionel Messi ante Argelia en el debut de Argentina en el Mundial 2026 fue tema a nivel internacional: Tres goles, récord histórico igualado con Miroslav Klose y una victoria 3-0 en el estadio Arrowhead de Kansas City. Pero lo que más llamó la atención no fue ninguna de esas cifras: fue el llanto del capitán argentino tras convertir su primer tanto de la noche, una emoción que no pudo contener y que dejó a todos preguntándose qué estaba pasando.

Fiel a su perfil reservado, el astro argentino no quiso profundizar en los motivos de su angustia al finalizar el encuentro, aunque agradeció profundamente el apoyo constante de toda la delegación argentina. "He pasado días difíciles y complicados", admitió Messi en zona mixta, sin dar más detalles. Una frase escueta que disparó todo tipo de especulaciones en las redes sociales y en los medios de todo el mundo.

Poco tiempo después, el panorama se aclaró gracias a información trascendida en los medios argentinos. Según el sitio especializado 442, la preocupación del "10" se debe al delicado estado de salud de su padre, Jorge Messi, situación que mantiene en vilo al entorno más cercano del futbolista. Jorge Messi, de 66 años, es una de las personas más importantes en la vida del capitán albiceleste: fue quien lo acompañó en los primeros pasos de su carrera, quien lo llevó desde Rosario a Barcelona cuando Lionel tenía 13 años y quien ha estado presente en cada momento clave de su trayectoria.

La noticia generó una rápida reacción de cariño y respeto por parte de los aficionados, quienes se volcaron a las redes sociales para brindar su apoyo al máximo referente de la Albiceleste. En Argentina, el debate dejó de girar en torno a los goles y al récord para centrarse en el estado emocional de su ídolo. "Que se mejore el papá de Leo", fue uno de los mensajes más repetidos en Twitter y TikTok durante la madrugada del martes al miércoles.

Messi igualó ante Argelia el récord histórico de goles en Copas del Mundo con 16 tantos. Tiene por delante al menos dos partidos más en la fase de grupos —ante Austria el 22 de junio y ante Jordania el 27— para intentar superarlo. Lo hará con la mirada puesta también más allá del campo, en la salud de quien lo acompañó desde el principio.

Argentina en el Mundial 2026: Grupo J, próximos partidos en Chile

Lunes 22 de junio — Argentina vs. Austria — 13:00 horas — AT&T Stadium, Dallas — Chilevisión, DSports y Paramount+

— Argentina vs. Austria — 13:00 horas — AT&T Stadium, Dallas — Chilevisión, DSports y Paramount+ Sábado 27 de junio — Argentina vs. Jordania — 22:00 horas — AT&T Stadium, Dallas — DSports y Paramount+

Dónde ver el Mundial 2026 en Chile

El Mundial 2026 se puede seguir en Chile por cuatro vías. Chilevisión es el único canal de televisión abierta y gratuita con derechos del torneo. Para ver los 104 partidos completos, la opción es DSports y DSports 2 (DirecTV), disponibles en televisión satelital o mediante la aplicación DGO. En streaming, Paramount+ ofrece también la totalidad de los partidos. Finalmente, Disney+ Plan Premium transmitirá 30 partidos seleccionados, incluyendo ambas semifinales y la gran final del 19 de julio.

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