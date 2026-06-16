Debuta Argentina: Partidos de hoy martes 16 de junio del Mundial 2026 con horarios en Chile y datos clave

16 jun. 2026 - 09:42 hrs.

El martes 16 de junio es el día más intenso de la primera semana del Mundial 2026. Cuatro partidos que incluyen dos de los debuts más esperados del torneo: Francia y Argentina entran en acción por primera vez, en una jornada que también cuenta con el duelo Irak vs. Noruega y el estreno de Austria y Jordania. Aquí los horarios en Chile, las sedes y los datos clave de cada encuentro.

Francia vs. Senegal — Grupo I

15:00 horas de Chile — MetLife Stadium, East Rutherford, Nueva Jersey

Transmite: Chilevisión, DSports y Paramount+

El partido de la tarde tiene historia propia. La única vez que se enfrentaron en un Mundial, en Corea-Japón 2002, Senegal derrotó 1-0 a los entonces campeones del mundo con un gol de Papa Bouba Diop y los eliminó en la fase de grupos. En 2026, Francia llega como campeona de la Champions League con el PSG y con uno de los planteles más talentosos del torneo, encabezado por Kylian Mbappé, Désiré Doué y Warren Zaïre-Emery. Senegal, con Sadio Mané en su probable último Mundial, buscará repetir la hazaña histórica. Un partido cargado de tensión y de vínculos culturales entre dos países con historia compartida.

Irak vs. Noruega — Grupo I

18:00 horas de Chile — Gillette Stadium, Foxborough, Boston

Transmite: DSports y Paramount+

El segundo partido del Grupo I enfrenta a dos selecciones con realidades muy distintas. Noruega regresa a un Mundial después de 28 años de ausencia con Erling Haaland como gran figura, el delantero más temido del planeta. Es su oportunidad de demostrar que también puede brillar con su selección nacional. Irak, por su parte, disputa su primer Mundial desde México 1986 y llega con la ilusión de dejar una buena imagen en su regreso al torneo. Para Noruega, este partido es casi una obligación de resultado antes del gran duelo ante Francia.

Argentina vs. Argelia — Grupo J

21:00 horas de Chile — Arrowhead Stadium, Kansas City, Misuri

Transmite: Chilevisión, DSports, Paramount+ y Disney+

El partido más esperado del día y uno de los más importantes de toda la fase de grupos. Argentina debuta en el Mundial 2026 con Lionel Messi en lo que será su último torneo como profesional. La Albiceleste llega como vigente campeona del mundo buscando un bicampeonato histórico. Argelia, dirigida por Zinedine Zidane, no es un rival menor: los Fennecs llegan motivados y con el gen competitivo que caracteriza al seleccionado norteafricano. El Arrowhead Stadium de Kansas City es reconocido como el estadio más ruidoso del mundo según el Libro Guinness de los Récords, lo que promete una atmósfera eléctrica para la primera aparición de Messi en el torneo.

Austria vs. Jordania — Grupo J

00:00 horas de Chile (madrugada del miércoles 17) — Levi's Stadium, Santa Clara, San Francisco

Transmite: DSports y Paramount+

El cierre de la jornada llega a medianoche. Austria regresa a un Mundial después de 24 años —su última participación fue en Francia 1998— y busca aprovechar la oportunidad de sumar puntos antes de enfrentar a Argentina. Jordania disputa su primer Mundial de la historia, un hito para el fútbol asiático y árabe. Es el segundo partido del Grupo J y sus resultados determinarán el panorama de clasificación antes de que Argentina y Argelia se jueguen todo en la última jornada.

Resumen de partidos de hoy en Chile

15:00 hrs — Francia vs. Senegal — Grupo I — MetLife Stadium, Nueva Jersey — Chilevisión, DSports y Paramount+

— Francia vs. Senegal — Grupo I — MetLife Stadium, Nueva Jersey — Chilevisión, DSports y Paramount+ 18:00 hrs — Irak vs. Noruega — Grupo I — Gillette Stadium, Boston — DSports y Paramount+

— Irak vs. Noruega — Grupo I — Gillette Stadium, Boston — DSports y Paramount+ 21:00 hrs — Argentina vs. Argelia — Grupo J — Arrowhead Stadium, Kansas City — Chilevisión, DSports, Paramount+ y Disney+

— Argentina vs. Argelia — Grupo J — Arrowhead Stadium, Kansas City — Chilevisión, DSports, Paramount+ y Disney+ 00:00 hrs — Austria vs. Jordania — Grupo J — Levi's Stadium, San Francisco — DSports y Paramount+

Dónde ver el Mundial 2026 en Chile

El Mundial 2026 se puede seguir en Chile por cuatro vías. Chilevisión es el único canal de televisión abierta y gratuita con derechos del torneo. Para ver los 104 partidos completos, la opción es DSports y DSports 2 (DirecTV), disponibles en televisión satelital o mediante la aplicación DGO. En streaming, Paramount+ ofrece también la totalidad de los partidos. Finalmente, Disney+ Plan Premium transmitirá 30 partidos seleccionados, incluyendo ambas semifinales y la gran final del 19 de julio.

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