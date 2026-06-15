Rayan Cherki: qué edad tiene, su origen y curiosidades sobre su vida personal y carrera

15 jun. 2026 - 22:00 hrs.

Tiene 22 años, juega en el Manchester City y llega al Mundial 2026 como uno de los mediocampistas más creativos de Francia. Su nombre completo es Mathis Rayan Cherki y nació el 17 de agosto de 2003 en Lyon, ciudad donde también comenzó su carrera. Su historia familiar es multicultural: su padre, Fabrice Amsellem, es de origen italiano, y su madre, Abla Cherki, de ascendencia argelina. Creció en Pusignan, en la periferia de Lyon, junto a cuatro hermanos, en un hogar donde el fútbol y las distintas culturas convivían a diario.

El talento es cosa de familia. Su hermano mayor, Katib, también fue futbolista en categorías inferiores de varios clubes franceses. Y el menor de los cinco hermanos, Eden, juega actualmente en las divisiones formativas del Lyon y es considerado una promesa del fútbol francés con un estilo muy similar al de Rayan. El padre de los Cherki los entrenaba en casa y en la calle desde que eran niños, un detalle que habla de cómo se construyó ese talento natural.

Rayan se unió a la academia del Olympique de Lyon a los siete años y desde entonces nunca paró. A los 16 debutó en primera división, en octubre de 2019, convirtiéndose en uno de los jugadores más jóvenes en la historia del club en disputar un partido oficial de Ligue 1. Y en agosto de 2020, con apenas 17 años, se convirtió en el debutante más joven en una semifinal de Champions League en toda la historia de la competición, al jugar ante el Bayern de Múnich.

Su origen bicultural lo puso en una encrucijada: Argelia intentó reclutarlo para su selección. Cherki tomó una decisión firme y eligió Francia. Debutó con la selección mayor el 5 de junio de 2025 en la semifinal de la Liga de Naciones ante España, anotando un gol y dando una asistencia en un partido espectacular que terminó 4-5 para los españoles. En junio de 2025, el Manchester City pagó para llevárselo del Lyon, donde había disputado 185 partidos y marcado 29 goles. En su primera temporada en el City ya acumula 10 goles en todas las competiciones.

En lo personal, Cherki mantiene un perfil absolutamente reservado. No se conoce públicamente ninguna relación sentimental y su Instagram es casi exclusivamente futbolístico. Es ambidiestro, una rareza que le permite ejecutar jugadas de igual calidad con ambas piernas. Llega al Mundial 2026 como uno de los jugadores más difíciles de marcar de toda Francia, y potencialmente del torneo entero.

Francia en el Mundial 2026: Grupo I, rivales y horarios para Chile

Francia integra el Grupo I del Mundial 2026 junto a Senegal, Irak y Noruega. Los senegaleses son el rival con más historia reciente en Copa del Mundo, llegando a cuartos de final en 2002. Noruega vuelve al torneo después de 28 años de ausencia, con Erling Haaland como gran figura. Irak llega tras superar el repechaje intercontinental. Los partidos de Francia en horario de Chile son:

Martes 16 de junio — Francia vs. Senegal — 15:00 horas — MetLife Stadium, Nueva Jersey

— Francia vs. Senegal — 15:00 horas — MetLife Stadium, Nueva Jersey Lunes 22 de junio — Francia vs. Irak — 17:00 horas — Lincoln Financial Field, Filadelfia

— Francia vs. Irak — 17:00 horas — Lincoln Financial Field, Filadelfia Viernes 26 de junio — Noruega vs. Francia — 15:00 horas — Gillette Stadium, Boston

El Mundial 2026 es el primero con 48 selecciones participantes, con 104 partidos repartidos en 16 ciudades de tres países: México, Estados Unidos y Canadá. La inauguración se realizará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México y la final está programada para el 19 de julio. Francia llega al torneo como una de las grandes favoritas al título, con un plantel que mezcla experiencia y talento joven. Rayan Cherki, recién llegado al City y en plena explosión, puede ser la sorpresa más grata de Les Bleus en el torneo.

Todo sobre Mundial 2026