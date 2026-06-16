Francia en el Mundial 2026: estos son los países de origen de los 26 jugadores de Les Bleus

16 jun. 2026 - 09:00 hrs.

La selección de Francia llega al Mundial 2026 como una de las grandes favoritas al título, con una nómina de 26 jugadores convocados por Didier Deschamps que es, además de una potencia futbolística, un mapa de la migración y la diversidad cultural del siglo XX. De sus 26 convocados, solo tres —Robin Risser, Lucas Digne y Adrien Rabiot— tienen a ambos padres de origen estrictamente francés. El resto lleva en su apellido, en su nombre o en sus rasgos la historia de familias que llegaron a Francia desde África, el Caribe, Europa del Sur y otros rincones del mundo.

No es un fenómeno nuevo. Desde que Raoul Diagne se convirtió en 1931 en el primer jugador negro en vestir la camiseta de Les Bleus, la selección francesa ha seguido los compases de las transformaciones sociales del país. Francia levantó su primera Copa del Mundo en 1998 con un equipo al que llamaron "bleu, blanc, beur" —azul, blanco, árabe—, símbolo de una nación que integraba a sus nuevos ciudadanos. En 2018 volvió a ganar con un plantel aún más diverso. En 2026, esa tendencia se profundiza: el continente africano aporta las raíces de al menos 18 de los 26 convocados.

El origen de los 26 convocados de Francia

Mike Maignan (portero) — Nació en Cayena, Guayana Francesa. Padre de Guadalupe y madre haitiana. Creció en los suburbios del norte de París.

Robin Risser (portero) — Nacido en Francia. Padres de origen francés. A sus 21 años es el tercer portero de la lista y la gran revelación de la Ligue 1.

Brice Samba (portero) — Nació en Congo-Brazzaville. Padre congoleño y madre de la República Democrática del Congo.

Lucas Digne (defensa) — Nacido en Meaux, Francia. Padres de origen francés. Uno de los tres jugadores de la nómina con raíces exclusivamente galas.

Malo Gusto (defensa) — Nacido en Francia. Padre de Martinica y madre de origen italo-portugués.

Lucas Hernández (defensa) — Nacido en Marsella. Hijo del exfutbolista Jean-François Hernández, de origen español. Hermano mayor de Theo.

Theo Hernández (defensa) — Nacido en Marsella. Mismo origen paterno español que su hermano Lucas. Uno de los laterales izquierdos más ofensivos del mundo.

Ibrahima Konaté (defensa) — Nacido en París. Ambos padres de Mali. Central titular del Liverpool de Arne Slot.

Jules Koundé (defensa) — Nacido en París. Padre de Benín y madre francesa. Lateral derecho titular del FC Barcelona.

Maxence Lacroix (defensa) — Nacido en Francia. Padre de Guadalupe y madre de Madagascar. Tercera opción en el centro de la zaga.

William Saliba (defensa) — Nacido en Bondy, Francia. Padre de origen guineano y madre francesa. Pilar defensivo del Arsenal.

Dayot Upamecano (defensa) — Nacido en Evreux, Francia. Ambos padres de Guinea-Bisáu. Defensa central del Bayern Múnich.

N'Golo Kanté (mediocampista) — Nacido en París. Ambos padres de Mali. El más querido del vestiario francés, a sus 35 años sigue siendo convocado por su calidad e impacto en el juego.

Manu Koné (mediocampista) — Nacido en Francia. Ambos padres de Costa de Marfil. Mediocampista del Real Madrid que emergió como figura en la Bundesliga.

Adrien Rabiot (mediocampista) — Nacido en Saint-Maurice, Valle del Marne. Padres de origen francés. Uno de los tres convocados con raíces exclusivamente galas.

Aurélien Tchouaméni (mediocampista) — Nacido en Rouen, Francia. Ambos padres de Camerún. Mediocampista titular del Real Madrid.

Warren Zaïre-Emery (mediocampista) — Nacido en Montreuil, Francia. Padre francés y madre de Martinica. A sus 20 años es el jugador más joven del torneo en Francia.

Maghnes Akliouche (delantero) — Nacido en Francia. Ambos padres de Argelia. Extremo del Mónaco, la gran sorpresa de la convocatoria.

Bradley Barcola (delantero) — Nacido en Villeurbanne, en una familia de origen togolés. Su hermano Malcolm juega para la selección de Togo. Extremo del PSG campeón de la Champions.

Rayan Cherki (delantero) — Nacido en Lyon. Padre de origen italiano y madre de ascendencia argelina. Elegido por Francia antes que por Argelia. Mediapunta del Manchester City.

Ousmane Dembélé (delantero) — Nacido en Vernon, Francia. Padre de Mali y madre de origen mauritano-senegalés. Último ganador del Balón de Oro.

Désiré Doué (delantero) — Nacido en Angers, Francia. Ambos padres de Costa de Marfil. Su hermano Guéla juega para Costa de Marfil: un posible duelo familiar si ambas selecciones se cruzan en el torneo.

Jean-Philippe Mateta (delantero) — Nacido en Sevran, Francia. Padre de la República Democrática del Congo y madre francesa. Delantero del Crystal Palace.

Kylian Mbappé (delantero) — Nacido en Bondy, Francia. Padre de Camerún y madre de Argelia. El capitán y mejor jugador del mundo, nacido en el mismo barrio que William Saliba.

Michael Olise (delantero) — Nació en Londres, Inglaterra. Padre de Nigeria y madre de origen franco-argelino. Elegido por Francia antes que por Inglaterra o Nigeria. Extremo derecho del Bayern Múnich.

Marcus Thuram (delantero) — Nacido en Francia, hijo del histórico defensor Lilian Thuram, oriundo de Guadalupe. Delantero del Inter de Milán y uno de los más en forma de Europa.

Francia en el Mundial 2026: Grupo I, rivales y horarios para Chile

Francia integra el Grupo I del Mundial 2026 junto a Senegal, Irak y Noruega. Los partidos de Francia en horario de Chile son:

Martes 16 de junio — Francia vs. Senegal — 15:00 horas — MetLife Stadium, Nueva Jersey

— Francia vs. Senegal — 15:00 horas — MetLife Stadium, Nueva Jersey Lunes 22 de junio — Francia vs. Irak — 17:00 horas — Lincoln Financial Field, Filadelfia

— Francia vs. Irak — 17:00 horas — Lincoln Financial Field, Filadelfia Viernes 26 de junio — Noruega vs. Francia — 15:00 horas — Gillette Stadium, Boston

Dónde ver el Mundial 2026 en Chile

El Mundial 2026 se puede seguir en Chile por cuatro vías. Chilevisión es el único canal de televisión abierta y gratuita con derechos del torneo, y transmitirá una selección de los partidos más atractivos sin costo. Para ver los 104 partidos completos, la opción es DSports y DSports 2 (DirecTV), disponibles en televisión satelital o mediante la aplicación DGO. En streaming, Paramount+ tiene una alianza con DSports que le permite ofrecer también la totalidad de los partidos. Finalmente, Disney+ Plan Premium transmitirá 30 partidos seleccionados, incluyendo ambas semifinales y la gran final del 19 de julio.

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