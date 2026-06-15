Nico Paz: qué edad tiene, su origen y curiosidades sobre su vida personal y carrera

15 jun. 2026 - 20:00 hrs.

Tiene 21 años, nació en España, se formó en el Real Madrid, juega en Italia y defiende la camiseta de Argentina. La historia de Nicolás Paz Martínez es una de las más singulares del Mundial 2026. Conocido como "Nico Paz", nació el 8 de septiembre de 2004 en Santa Cruz de Tenerife, capital de las Islas Canarias. Su padre, Pablo Paz, fue defensor de la selección argentina, participó en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y el Mundial de Francia 1998, y tras su retiro se quedó a vivir en España. Allí nació Nico, creciendo entre dos culturas y con el fútbol como idioma común.

Con doble nacionalidad española y argentina, tuvo la opción de representar a cualquiera de los dos países. Eligió Argentina. Comenzó su carrera en el club de barrio Atlético San Juan de Tenerife, pasó al Tenerife y de ahí fue captado por el Real Madrid, donde se formó desde los 12 años pasando por todas las categorías hasta llegar al Castilla. En 2024 dio el salto al Como de Italia, un club recién ascendido a la Serie A que construyó un proyecto ambicioso. Allí se convirtió en figura del equipo, con registros de goles y asistencias que llamaron la atención de toda Europa. El Tottenham llegó a ofrecer 50 millones de euros por él, pero el Como rechazó la oferta.

Su debut con la selección mayor de Argentina llegó el 15 de octubre de 2024, en la goleada 6-0 sobre Bolivia por las Eliminatorias. Entró en el minuto 72 y a los trece minutos de estar en cancha le dio una asistencia a Lionel Messi para el gol definitivo. "Sin dudas fue uno de los días más bonitos de mi vida. Estoy muy feliz", dijo al terminar el partido. Messi también lo elogió públicamente, algo que en el vestiario argentino no pasa todos los días. Lleva la camiseta número 18 en el Mundial, la misma que usó Guido Rodríguez en Qatar 2022.

En lo personal, Nico Paz está comprometido con Emma Ramírez, hija del entrenador español Kiko Ramírez. Le apasiona el videojuego EA Sports FC y en su tiempo libre suele jugar al modo carrera con el Como 1907. Llega al Mundial 2026 como uno de los debutantes más creativos de la Albiceleste, con la presión y el privilegio de jugar junto a Messi en el último baile del capitán.

Argentina en el Mundial 2026: Grupo J, rivales y horarios para Chile

Argentina integra el Grupo J del Mundial 2026 junto a Argelia, Austria y Jordania. La Albiceleste llega como vigente campeona del mundo y gran favorita del grupo. Argelia es el rival con mayor tradición africana, Austria viene de superar las eliminatorias europeas con solidez, y Jordania debuta en una Copa del Mundo. Los partidos de Argentina en horario de Chile son:

Martes 16 de junio — Argentina vs. Argelia — 21:00 horas — Arrowhead Stadium, Kansas City

— Argentina vs. Argelia — 21:00 horas — Arrowhead Stadium, Kansas City Lunes 22 de junio — Argentina vs. Austria — 13:00 horas — AT&T Stadium, Dallas

— Argentina vs. Austria — 13:00 horas — AT&T Stadium, Dallas Sábado 27 de junio — Argentina vs. Jordania — 22:00 horas — AT&T Stadium, Dallas

El Mundial 2026 es el primero con 48 selecciones participantes, con 104 partidos repartidos en 16 ciudades de tres países: México, Estados Unidos y Canadá. La inauguración se realizará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México y la final está programada para el 19 de julio. Argentina llega al torneo buscando un bicampeonato histórico, con Lionel Messi en su último baile mundialista y una nueva generación, encabezada por Nico Paz, lista para demostrar que el relevo está asegurado.

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