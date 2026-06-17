Jude Bellingham: qué edad tiene, su origen y curiosidades sobre su vida personal y carrera

17 jun. 2026 - 10:00 hrs.

Tiene 22 años, es figura del Real Madrid y la gran estrella de Inglaterra, y llega al Mundial 2026 como uno de los jugadores más reconocibles del planeta. Jude Victor William Bellingham nació el 29 de junio de 2003 en Stourbridge, una ciudad del condado de West Midlands, al suroeste de Birmingham. Creció en una familia marcada por el fútbol: su padre, Mark Bellingham, fue policía pero también jugador amateur y su primer entrenador de niño. Su hermano menor, Jobe Bellingham, también es futbolista profesional y actualmente milita en el fútbol europeo.

A los ocho años ingresó a la academia del Birmingham City, el club de su ciudad, donde su progresión fue tan acelerada que a los 16 años ya debutaba con el primer equipo, convirtiéndose en el jugador más joven en la historia del club en disputar un partido oficial. El Birmingham retiró su camiseta, la número 22, como homenaje. En 2020, con apenas 17 años, el Borussia Dortmund pagó más de 30 millones de euros por él, una cifra extraordinaria para su edad. En Alemania maduró como líder: fue nombrado tercer capitán del club, con la fascia al brazo en Champions League incluida, algo insólito para alguien tan joven.

En 2023 llegó al Real Madrid por unos 134 millones de euros y su primera temporada fue de ensueño: 23 goles y 13 asistencias, campeón de LaLiga y la Champions League. Sus celebraciones, su carisma y su look se volvieron virales en todo el mundo, convirtiéndolo en ídolo de una generación. En junio de 2024 apareció en la campaña de ropa interior de la marca de Kim Kardashian, SKIMS, lo que amplió su fama más allá del fútbol. Ganó el premio Golden Boy 2023, que reconoce al mejor jugador joven de Europa.

En lo personal, Bellingham es conocido por su madurez y su disciplina. Sus padres le inculcaron desde pequeño el valor del enfoque: se cuenta que durante su adolescencia le prohibieron tener relaciones sentimentales para no distraerse de sus metas. Estudió sociología como actividad complementaria, según sus propias palabras, "para entender cómo funcionaba el mundo exterior y lidiar con las presiones" de su carrera. Llega al Mundial 2026 como el jugador más buscado de Inglaterra y uno de los más fotografiados del torneo.

Inglaterra en el Mundial 2026: Grupo L, rivales y horarios para Chile

Inglaterra integra el Grupo L del Mundial 2026 junto a Croacia, Ghana y Panamá. Croacia, semifinalista en Rusia 2018 y finalista en Qatar 2022, es el rival de mayor jerarquía. Ghana llega con una selección en reconstrucción y Panamá, a quien Inglaterra ya goleó 6-1 en Rusia 2018, completa el grupo. Los partidos de Inglaterra en horario de Chile son:

Martes 17 de junio — Inglaterra vs. Croacia — 16:00 horas — AT&T Stadium, Dallas

— Inglaterra vs. Croacia — 16:00 horas — AT&T Stadium, Dallas Lunes 23 de junio — Inglaterra vs. Ghana — 16:00 horas — Gillette Stadium, Boston

— Inglaterra vs. Ghana — 16:00 horas — Gillette Stadium, Boston Viernes 27 de junio — Panamá vs. Inglaterra — 16:00 horas — MetLife Stadium, Nueva Jersey

El Mundial 2026 es el primero con 48 selecciones participantes, con 104 partidos repartidos en 16 ciudades de tres países: México, Estados Unidos y Canadá. La inauguración se realizará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México y la final está programada para el 19 de julio. Inglaterra llega al torneo como una de las candidatas al título, con una generación que acumula varios subcampeonatos y semifinales consecutivas en torneos internacionales. Bellingham es la pieza más desequilibrante de los Tres Leones y el jugador que puede marcar la diferencia cuando más se necesite.

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