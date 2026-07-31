¡Preocupación en Colo Colo! Aseguran que Vozinha rechazaría la oferta para fichar en club de Marruecos junto al DT de su selección

31 jul. 2026 - 17:01 hrs.

¿Qué pasó?

Un inesperado vuelco podría sufrir el mercado de pases de Colo Colo. Pese a que la llegada del portero Vozinha se daba prácticamente por hecha tras los dichos de Aníbal Mosa el viernes pasado, la prensa internacional asegura que el jugador no arribará al estadio Monumental.

Desde la dirigencia del Cacique intentaron poner paños fríos ante la demora del jugador en viajar a Chile, pero los reportes desde el extranjero sugieren que el guardameta de 40 años tomaría un rumbo completamente distinto para continuar su carrera.

El club que se cruza en el camino albo

De acuerdo con información entregada por el periodista Raphael Bózeo, de Globo Esporte, Vozinha estaría en avanzadas conversaciones para tomar sus maletas e incorporarse al RS Berkane de Marruecos.

El interés del elenco del norte de África tomaría fuerza tras la llegada de su nuevo director técnico, Bubista, quien viene de dirigir a la selección de Cabo Verde en el Mundial. Tras abrochar la llegada del entrenador, la escuadra marroquí alistaría una oferta formal para quedarse con los servicios del experimentado cancerbero.

Eso sí, Bubista firmría este sábado su vínculo con RS Berkane, luego de lo cual se informaría el acuerdo con el portero, quien se inclinaría por dicho elenco por el conocimiento que tiene del DT.

El optimismo de Ortiz

La noticia se da en un escenario contradictorio para el cuadro albo. El propio estratega de Colo Colo, Fernando Ortiz, había revelado horas antes que mantuvo contacto directo con el guardameta para afinar su llegada a Macul.

"Lo vi contento, feliz. No es tan expresivo, pero está contento con la posibilidad de estar acá", declaró Ortiz sobre la conversación que sostuvo con el africano.

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