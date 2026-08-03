Bono de Recuperación: Conoce los cuatro montos que entrega el beneficio

03 ag. 2026 - 12:00 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco de las emergencias causadas por eventos meteorológicos y catástrofes naturales, el Gobierno dispuso la entrega del Bono de Recuperación, un aporte económico estatal de pago único destinado a los hogares cuyas viviendas o enseres resultaron afectados.

La ayuda busca entregar un alivio directo e inmediato a las familias damnificadas para apoyar en los primeros gastos de rehabilitación.

A diferencia de otros beneficios sociales, el Bono de Recuperación no requiere de una postulación formal. Sin embargo, su asignación y el monto a entregar dependen de la evaluación en terreno realizada a través de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).

Los cuatro montos del Bono de Recuperación

El monto específico que recibe cada grupo familiar depende de la gravedad de los daños constatados en la vivienda y en los bienes del hogar. De acuerdo con la información oficial de ChileAtiende, el beneficio contempla cuatro tramos diferenciados.

Tramo 1 (Afectación baja): $375.000

Corresponde a los hogares que sufrieron daños menores o de leve intensidad tanto en la infraestructura de la casa como en sus enseres básicos.

Tramo 2 (Afectación media): $750.000

Se asigna a las familias cuyos hogares presentan un impacto moderado en sus condiciones de habitabilidad o pérdida parcial de bienes indispensables.

Tramo 3 (Afectación media alta): $1.125.000

Destinado a inmuebles con compromisos estructurales considerables o pérdidas significativas de muebles y artículos esenciales para el diario vivir.

Tramo 4 (Afectación alta): $1.500.000

Representa la cifra máxima del beneficio y se otorga a aquellas viviendas que sufrieron una destrucción grave, pérdida total de enseres o que quedaron inhabitables a causa del desastre.

¿Cómo se cobra el aporte económico?

El pago se realiza directamente a la jefatura de hogar catastrada en la ficha FIBE. La modalidad principal es mediante transferencia a la CuentaRUT de BancoEstado.

En caso de no contar con esta tarjeta o cuenta activa, la persona titular puede acudir de manera presencial a cualquier sucursal de BancoEstado para efectuar el cobro en efectivo, presentando únicamente su cédula de identidad vigente.

Algunos requisitos clave a considerar son los siguientes:

Ficha FIBE obligatoria : Es requisito indispensable que funcionarios municipales o del Ministerio de Desarrollo Social y Familia hayan catastrado el hogar golpeado por la emergencia.

: Es requisito indispensable que funcionarios municipales o del Ministerio de Desarrollo Social y Familia hayan catastrado el hogar golpeado por la emergencia. Sin postulación : No existen formularios ni trámites en línea para solicitar el bono; la nómina se elabora automáticamente con los datos recolectados en la FIBE.

: No existen formularios ni trámites en línea para solicitar el bono; la nómina se elabora automáticamente con los datos recolectados en la FIBE. Documentación para migrantes: Las personas extranjeras que encabecen el hogar deben contar con un RUN chileno vigente para la gestión del pago.

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