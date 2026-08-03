Bono de Recuperación: Conoce los cuatro montos que entrega el beneficio
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
En el marco de las emergencias causadas por eventos meteorológicos y catástrofes naturales, el Gobierno dispuso la entrega del Bono de Recuperación, un aporte económico estatal de pago único destinado a los hogares cuyas viviendas o enseres resultaron afectados.
La ayuda busca entregar un alivio directo e inmediato a las familias damnificadas para apoyar en los primeros gastos de rehabilitación.
A diferencia de otros beneficios sociales, el Bono de Recuperación no requiere de una postulación formal. Sin embargo, su asignación y el monto a entregar dependen de la evaluación en terreno realizada a través de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).Ir a la siguiente nota
Los cuatro montos del Bono de Recuperación
El monto específico que recibe cada grupo familiar depende de la gravedad de los daños constatados en la vivienda y en los bienes del hogar. De acuerdo con la información oficial de ChileAtiende, el beneficio contempla cuatro tramos diferenciados.
Tramo 1 (Afectación baja): $375.000
Corresponde a los hogares que sufrieron daños menores o de leve intensidad tanto en la infraestructura de la casa como en sus enseres básicos.
Tramo 2 (Afectación media): $750.000
Se asigna a las familias cuyos hogares presentan un impacto moderado en sus condiciones de habitabilidad o pérdida parcial de bienes indispensables.
Tramo 3 (Afectación media alta): $1.125.000
Destinado a inmuebles con compromisos estructurales considerables o pérdidas significativas de muebles y artículos esenciales para el diario vivir.
Tramo 4 (Afectación alta): $1.500.000
Representa la cifra máxima del beneficio y se otorga a aquellas viviendas que sufrieron una destrucción grave, pérdida total de enseres o que quedaron inhabitables a causa del desastre.
¿Cómo se cobra el aporte económico?
El pago se realiza directamente a la jefatura de hogar catastrada en la ficha FIBE. La modalidad principal es mediante transferencia a la CuentaRUT de BancoEstado.
En caso de no contar con esta tarjeta o cuenta activa, la persona titular puede acudir de manera presencial a cualquier sucursal de BancoEstado para efectuar el cobro en efectivo, presentando únicamente su cédula de identidad vigente.
Algunos requisitos clave a considerar son los siguientes:
- Ficha FIBE obligatoria: Es requisito indispensable que funcionarios municipales o del Ministerio de Desarrollo Social y Familia hayan catastrado el hogar golpeado por la emergencia.
- Sin postulación: No existen formularios ni trámites en línea para solicitar el bono; la nómina se elabora automáticamente con los datos recolectados en la FIBE.
- Documentación para migrantes: Las personas extranjeras que encabecen el hogar deben contar con un RUN chileno vigente para la gestión del pago.
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