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Bono de Recuperación: Conoce los cuatro montos que entrega el beneficio

¿Qué pasó?

En el marco de las emergencias causadas por eventos meteorológicos y catástrofes naturales, el Gobierno dispuso la entrega del Bono de Recuperación, un aporte económico estatal de pago único destinado a los hogares cuyas viviendas o enseres resultaron afectados.

La ayuda busca entregar un alivio directo e inmediato a las familias damnificadas para apoyar en los primeros gastos de rehabilitación.

A diferencia de otros beneficios sociales, el Bono de Recuperación no requiere de una postulación formal. Sin embargo, su asignación y el monto a entregar dependen de la evaluación en terreno realizada a través de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).

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Los cuatro montos del Bono de Recuperación

El monto específico que recibe cada grupo familiar depende de la gravedad de los daños constatados en la vivienda y en los bienes del hogar. De acuerdo con la información oficial de ChileAtiende, el beneficio contempla cuatro tramos diferenciados.

Tramo 1 (Afectación baja): $375.000

Corresponde a los hogares que sufrieron daños menores o de leve intensidad tanto en la infraestructura de la casa como en sus enseres básicos.

Tramo 2 (Afectación media): $750.000

Se asigna a las familias cuyos hogares presentan un impacto moderado en sus condiciones de habitabilidad o pérdida parcial de bienes indispensables.

Tramo 3 (Afectación media alta): $1.125.000

Destinado a inmuebles con compromisos estructurales considerables o pérdidas significativas de muebles y artículos esenciales para el diario vivir.

Tramo 4 (Afectación alta): $1.500.000

Representa la cifra máxima del beneficio y se otorga a aquellas viviendas que sufrieron una destrucción grave, pérdida total de enseres o que quedaron inhabitables a causa del desastre.

¿Cómo se cobra el aporte económico?

El pago se realiza directamente a la jefatura de hogar catastrada en la ficha FIBE. La modalidad principal es mediante transferencia a la CuentaRUT de BancoEstado.

En caso de no contar con esta tarjeta o cuenta activa, la persona titular puede acudir de manera presencial a cualquier sucursal de BancoEstado para efectuar el cobro en efectivo, presentando únicamente su cédula de identidad vigente.

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Algunos requisitos clave a considerar son los siguientes:

  • Ficha FIBE obligatoria: Es requisito indispensable que funcionarios municipales o del Ministerio de Desarrollo Social y Familia hayan catastrado el hogar golpeado por la emergencia.
  • Sin postulación: No existen formularios ni trámites en línea para solicitar el bono; la nómina se elabora automáticamente con los datos recolectados en la FIBE.
  • Documentación para migrantes: Las personas extranjeras que encabecen el hogar deben contar con un RUN chileno vigente para la gestión del pago.

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