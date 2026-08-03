Investigadores chilenos usan registros sísmicos para detectar generación de aluviones y así fortalecer los sistemas de alerta

03 ag. 2026 - 12:59 hrs.

¿Qué pasó?

Un equipo de investigadores chilenos demostró que los registros obtenidos por los instrumentos que habitualmente se utilizan para monitorear terremotos y volcanes también pueden emplearse para detectar y reconstruir en detalle el desarrollo de aluviones o remociones en masa, un avance que podría contribuir a fortalecer los sistemas de alerta temprana frente a este tipo de emergencias.

Los resultados del estudio fueron publicados en la revista científica Seismological Research Letters y se basan en el análisis del aluvión ocurrido en Villa Santa Lucía (2017), en la región de Los Lagos. Para ello, los especialistas combinaron registros sísmicos, modelación numérica y datos meteorológicos, con el objetivo de reconstruir la evolución del fenómeno.

El autor principal de la investigación, Leoncio Cabrera, sismólogo y académico de Ingeniería de la Universidad Católica (UC), explicó que el estudio amplía el uso tradicional de la sismología.

"Tradicionalmente usamos la sismología para estudiar terremotos y volcanes. Lo que demostramos ahora es que esos mismos registros también contienen información muy valiosa sobre deslizamientos y aluviones", señaló el investigador, quien además forma parte del equipo Cigiden R+.

¿Cómo podría mejorar la detección de aluviones?

Según detalló Cabrera, una de las principales ventajas del sistema es que las ondas sísmicas generadas por una remoción en masa se desplazan a velocidades de varios kilómetros por segundo, mientras que el flujo del aluvión avanza a metros por segundo, otorgando un tiempo valioso de respuesta.

"Las ondas sísmicas de una remoción en masa viajan a velocidades de varios kilómetros por segundo y llegan a los sensores mucho antes que el propio flujo de un aluvión, que viaja a metros por segundo. Esto no solo permite gestionar los sistemas para detectar estos eventos, sino también activar rápidamente protocolos de emergencia", afirmó.

La investigación también comprobó que estos eventos pueden ser registrados por estaciones sísmicas ubicadas a decenas de kilómetros del lugar donde ocurre el aluvión, lo que, según los investigadores, evidencia la importancia de ampliar la cobertura de este tipo de instrumentos para mejorar su capacidad de detección.

En esa línea, los especialistas sostienen que Chile cuenta con una infraestructura sísmica de alta calidad, operada por instituciones como el Centro Sismológico Nacional y Sernageomin. Sin embargo, plantean que avanzar hacia un monitoreo específico de remociones en masa requerirá aumentar la cobertura de la red e incorporar algoritmos capaces de identificar estas señales.

"Este trabajo demuestra que incrementar la densidad de instrumentos y de tecnologías de análisis podría transformar esas redes en una poderosa herramienta multipropósito para la reducción del riesgo de desastres", concluyó Cabrera.

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