"Un cambio radical para los pacientes": La inyección que busca terminar con la osteoartritis y ya se piensa en ensayos en humanos

03 jul. 2026 - 11:00 hrs.

La osteoartritis es la forma más común de artritis y afecta a millones de personas en todo el mundo. Se produce cuando el cartílago que amortigua los extremos de los huesos se desgasta con el tiempo.

Según explican especialistas, aunque puede dañar cualquier articulación, afecta con mayor frecuencia las manos, las rodillas, las caderas y la columna vertebral.

Los investigadores señalan que esta condición afecta aproximadamente a una de cada seis personas mayores de 30 años en el mundo, y hasta el momento no existe una cura definitiva. Los pacientes generalmente solo tienen dos opciones: tratar el dolor o reemplazar la articulación.

Dos terapias que apuntan a la raíz del problema

Un equipo conformado por científicos e ingenieros de la Universidad de Colorado en Boulder, la Universidad de Colorado en Anschutz y la Universidad Estatal de Colorado desarrolló dos enfoques experimentales. El primero reutiliza un fármaco ya aprobado por la FDA a través de un sistema patentado de partículas que se inyecta en la articulación y libera dosis intermitentes durante meses.

El segundo, pensado para lesiones más severas de cartílago o hueso, consiste en un cóctel de proteínas modificadas que se inyecta por artroscopia y recluta las propias células progenitoras del cuerpo para reparar el daño.

Cuando aplicaron esta segunda inyección en animales con articulaciones artríticas y lesionadas, estas recuperaron su estado normal en un plazo de entre cuatro y ocho semanas. Además, las terapias mostraron efectos regenerativos en células humanas obtenidas de pacientes que fueron sometidos a reemplazos articulares.

"Nuestro objetivo no es solo tratar el dolor"

La investigadora principal del proyecto y profesora de ingeniería química y biológica en la Universidad de Colorado en Boulder, Stephanie Bryant, fue enfática sobre el alcance de la investigación: "Nuestro objetivo no es solo tratar el dolor y detener la progresión, sino erradicar esta enfermedad".

La científica también valoró la rapidez con la que avanzó el proyecto: "En dos años, logramos pasar de una idea ambiciosa a desarrollar estas terapias y demostrar que revierten la osteoartritis en animales".

Ensayos clínicos podrían llegar en 2028

El equipo espera publicar sus hallazgos en animales en una revista científica especializada a fines de este año, y ya fundó la empresa Renovare Therapeutics Inc. para avanzar hacia una eventual comercialización.

Bryant precisó que, si los próximos estudios avanzan según lo previsto, "esto podría suponer un verdadero cambio radical para los pacientes", aunque aclaró que los ensayos clínicos en humanos podrían comenzar recién en unos 18 meses más.

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