Los hombres de Volverías con tu ex? 2 eligieron a Bárbara como la más guapa y confesaron experiencias en tríos

03 jul. 2026 - 11:12 hrs.

El asado de hombres del capítulo 19 de Volverías con tu ex? 2 dejó confesiones que nadie esperaba. Lejos de las cámaras de las mujeres, los participantes del reality de Mega respondieron sin filtros sobre belleza, experiencias íntimas y fantasías dentro del encierro.

Bárbara Córdoba, la más guapa de la casa según los hombres

Al ser consultados por quién consideraban la mujer más guapa del encierro, Nicolás Solabarrieta, Raimundo Cerda, Álvaro Ballero y Christopher Peral coincidieron en elegir a Bárbara Muriel. Luis Mateucci escogió a Hurubachi; Kaoto se inclinó por Ludmila; Mariano eligió a Estefi Marquis y Claudio Rojas sorprendió al mencionar a Valentina Torres: "Tiene un forro tremendo", comentó.

Las manos levantadas: quiénes confesaron haber tenido un trío

La revelación más inesperada llegó cuando los participantes debieron confesar sus experiencias sexuales. Luis Mateucci, Mariano Brozincevic, Raimundo Cerda, Kaoto, Nicolás Solabarrieta y Claudio Rojas levantaron la mano para admitir que alguna vez habían participado en un trío. La revelación tomó por sorpresa a Hurubachi Pardo, quien comentó desde la casa que "recién se estaba enterando" de esa experiencia de Claudio.

El momento escaló aún más cuando el abogado confesó con quién haría un trío dentro de Volverías con tu ex? 2: Bárbara Córdoba y Estefi Marquis. "Acá están las mujeres más salvajes de la casa, con este team el escenario pasaría a segundo plano, podría ser cualquier lugar, se me ocurre camioneta, estacionamiento, una locura que sea de momento", detalló. Mateucci no dejó pasar el comentario: "Págate el hotel, ratón. Irte con dos minas para terminar en el auto… No seas tan fome". Claudio retrucó de inmediato: "Si tienes camioneta chica no es culpa mía. Si eres pobre no es culpa mía".

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Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez. Además, cada noche puedes seguir el react en el canal de YouTube de Mega: youtube.com/@megaoficial.

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