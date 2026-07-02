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Claudio Rojas y Hurubachi renuncian a Volverías con tu ex? 2: "Ya me aburrí, después de este show ya no tengo nada que hacer acá"

Tras el violento enfrentamiento con Luis Mateucci, Claudio Rojas tomará una decisión que nadie esperaba en el capítulo 19 de Volverías con tu ex? 2: hacer sus maletas y abandonar el reality de Mega. Hurubachi Pardo también comenzará a empacar, y la última conversación entre ambos dejará en claro el nivel de desgaste que ha alcanzado la relación dentro del encierro.

La última conversación: reproches sin filtro

Antes de abandonar la casona de Volverías con tu ex? 2, Claudio le dirá a Hurubachi todo lo que piensa: "Si tú vas a hacer esos shows y te vas a comportar de esa manera, yo no tengo nada que hacer acá. Ya vi mucho de lo que tenía que ver de ti y no me interesa hacer esto. Te amo tanto que lo único que quiero es que estés bien. Quieres hacerte la linda, hue… con uno y con otro, me das cero seguridad".

La respuesta de Hurubachi será directa: "Córtala de decir que quiero estar con todos, eso suena feo". Y previamente le reclamará por sus palabras en el asado: "El argumento que sobre Bárbara diste fue súper feo, me dejaste pésimo". Claudio, lejos de retroceder, cerrará con una frase que resumirá su estado de ánimo: "Ya me aburrí, después de este show que te mandaste te juro que ya no tengo nada que hacer acá".

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Ambos abandonan la casona

Pese a la conversación, tanto Claudio Rojas como Hurubachi Pardo abandonarán la casona de Volverías con tu ex? 2, cerrando una de las participaciones más turbulentas del reality de Mega.

Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez. Además, cada noche puedes seguir el react en el canal de YouTube de Mega: youtube.com/@megaoficial.

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