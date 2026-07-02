Claudio Rojas y Hurubachi renuncian a Volverías con tu ex? 2: "Ya me aburrí, después de este show ya no tengo nada que hacer acá"
- Por Meganoticias
Tras el violento enfrentamiento con Luis Mateucci, Claudio Rojas tomará una decisión que nadie esperaba en el capítulo 19 de Volverías con tu ex? 2: hacer sus maletas y abandonar el reality de Mega. Hurubachi Pardo también comenzará a empacar, y la última conversación entre ambos dejará en claro el nivel de desgaste que ha alcanzado la relación dentro del encierro.
La última conversación: reproches sin filtro
Antes de abandonar la casona de Volverías con tu ex? 2, Claudio le dirá a Hurubachi todo lo que piensa: "Si tú vas a hacer esos shows y te vas a comportar de esa manera, yo no tengo nada que hacer acá. Ya vi mucho de lo que tenía que ver de ti y no me interesa hacer esto. Te amo tanto que lo único que quiero es que estés bien. Quieres hacerte la linda, hue… con uno y con otro, me das cero seguridad".
La respuesta de Hurubachi será directa: "Córtala de decir que quiero estar con todos, eso suena feo". Y previamente le reclamará por sus palabras en el asado: "El argumento que sobre Bárbara diste fue súper feo, me dejaste pésimo". Claudio, lejos de retroceder, cerrará con una frase que resumirá su estado de ánimo: "Ya me aburrí, después de este show que te mandaste te juro que ya no tengo nada que hacer acá".Ir a la siguiente nota
Ambos abandonan la casona
Pese a la conversación, tanto Claudio Rojas como Hurubachi Pardo abandonarán la casona de Volverías con tu ex? 2, cerrando una de las participaciones más turbulentas del reality de Mega.
Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez. Además, cada noche puedes seguir el react en el canal de YouTube de Mega: youtube.com/@megaoficial.
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