¿Más despidos por necesidades de la empresa?: Roberto Saa explica la propuesta que podría cambiar la legislación laboral en Chile

02 jul. 2026 - 12:46 hrs.

¿Qué pasó?

Entre las medidas de reactivación laboral que un grupo de economistas presentó al Ministerio del Trabajo, hay una propuesta que ha despertado preocupación entre trabajadores y sindicatos: Ampliar la aplicación de la causal de despido por "necesidades de la empresa".

El editor de Economía de Meganoticias, Roberto Saa, explicó que la iniciativa forma parte de un paquete de medidas que aún está siendo analizado por el Ejecutivo y que, por ahora, corresponde solo a una propuesta.

¿Qué cambiaría con la causal de necesidades de la empresa?

Actualmente, la legislación permite a un empleador despedir a un trabajador cuando existen necesidades de la empresa, como procesos de modernización, racionalización o bajas en la productividad.

Sin embargo, la nueva propuesta busca ampliar las situaciones que podrían justificar este tipo de despidos.

Según explicó Roberto Saa, el borrador incorpora como causales válidas las bajas sostenidas en las ventas, los procesos de reorganización interna dentro de una empresa y un nuevo concepto denominado "falta de adecuación del trabajador".

De acuerdo con Saa, se trata de un concepto amplio que ha generado reparos entre trabajadores y organizaciones sindicales, ya que consideran que podría facilitar los despidos sin exigir mayores fundamentos por parte del empleador.

El periodista enfatizó que la iniciativa todavía no ha sido aprobada y que corresponde a una propuesta que el Gobierno deberá evaluar antes de definir si avanza con ella.

¿Qué pasaría con la indemnización por años de servicio?

Otra de las medidas incluidas en la propuesta apunta a modificar el actual sistema de indemnización por años de servicio.

Hoy, un trabajador despedido recibe un mes de remuneración por cada año trabajado, con un tope de 11 años de antigüedad. La idea planteada por los economistas es reemplazar gradualmente ese mecanismo por una indemnización a todo evento, es decir, que el trabajador pueda recibir una compensación tanto si es despedido como si renuncia voluntariamente para cambiar de empleo.

Para financiar ese sistema se propone una cotización adicional a cargo del empleador, que se sumaría al Seguro de Cesantía. Como contrapartida, el tope máximo de indemnización bajaría desde los actuales 11 años a un límite que podría ser de siete o incluso cinco años, aunque ese punto aún no está definido.

Finalmente, Roberto Saa explicó que el eventual cambio no sería retroactivo. Es decir, aplicaría únicamente a los nuevos contratos que se firmen una vez que entre en vigencia la propuesta (si es que el Gobierno avanza en ella), mientras que los trabajadores con contratos actuales podrían optar voluntariamente por incorporarse al nuevo sistema.

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