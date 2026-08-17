EN VIVO: Mira el el primer capítulo de La Baronesa a través del react de Mega

17 ag. 2026 - 16:00 hrs.

Este lunes 17 de agosto, Mega estrena el primer capítulo de “La Baronesa”, la nueva teleserie de la tarde que llega a la pantalla tras el gran final de “El Jardín de Olivia”.

La protagonista de la historia es Aurora, interpretada por Loreto Valenzuela, una mujer que busca mantener el prestigio y las tradiciones de su clan, además de conservar el control sobre la vida de quienes la rodean.

Sin embargo, la llegada de Javier, personaje interpretado por Simón Pesutic, pondrá en jaque el mundo que Aurora ha construido. El encuentro entre ambos dejará al descubierto conflictos familiares y secretos que cambiarán el destino de los personajes.

“La Baronesa” también aborda la afición de Aurora por el juego. Su ludopatía la llevará a arriesgar incluso lo más preciado frente a Javier, quien llegará a desafiarla en el casino clandestino que frecuenta.

Desesperada por proteger el legado que ha construido durante años, Aurora tomará una decisión extrema: comprometer el futuro de su nieta Emilia con Javier. Lo que podría desencadenar consecuencias irreversibles al interior de la familia.

¿A qué hora será el estreno de “La Baronesa”?

El primer capítulo de “La Baronesa” se transmite este lunes 17 de agosto, a las 17:15 horas, por la señal abierta de Mega.

Además, el estreno podrá seguirse en Mega.cl y a través del canal oficial de YouTube de Mega.