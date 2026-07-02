"Estamos a la puerta de la recesión técnica": Juan Manuel Astorga advierte por continuidad en caída del Imacec
02 jul. 2026 - 08:31 hrs.
En su editorial por Radio Infinita, Juan Manuel Astorga se explayó en la nueva caída del Índice Mensual de Actividad Económica, Imacec. ¡Todos los detalles en este video!
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