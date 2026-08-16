"Una situación totalmente anómala": Meteoróloga de Megatiempo ante inusuales precipitaciones por "baja segregada" en el norte

16 ag. 2026 - 23:18 hrs.

¿Qué pasó?

La meteoróloga de Megatiempo, Catalina Cortés, anunció en su reporte para Meganoticias Prime que las precipitaciones que traerá la "baja segregada" a la zona norte son "una situación totalmente anómala". De acuerdo al pronóstico, se esperan hasta 30 mm de lluvias entre el lunes y el martes.

"Una situación totalmente anómala"

De entrada, la profesional explicó que "tanto en altura como en costa vamos a estar registrando precipitación durante todo el día en la región de Arica y Parinacota".

"También nos vamos a Tarapacá, Iquique, con la misma situación, y en Calama va a ser la excepción, donde en general va a haber mucho más viento", agregó.

Cortés señaló que en la ciudad de Antofagasta se repetirá "la misma situación" de lluvias constantes a lo largo de toda la jornada, por lo que "el norte en general va a estar con una situación totalmente anómala".

"Sabemos que el norte es más seco y no tiene este comportamiento de tener tanta precipitación como lo que se está proyectando para estos dos días, lunes y martes", advirtió sobre el pronóstico de hasta 30 mm de lluvias.

Si bien la propia Dirección Meteorológica de Chile (DMC) advirtió sobre dichos montos en una alerta de "precipitaciones moderadas a fuertes" para Antofagasta, Cortés señaló que la cantidad de lluvia aún es muy difícil de proyectar.

"Las bajas segregadas son eventos meteorológicos que son muy difíciles de pronosticar; por lo tanto, es muy necesario también el monitoreo para ir viendo cómo va variando. Este evento podría ir reduciendo su precipitación, así como también podría ir incrementándola", explicó.

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