Vuelven las precipitaciones a Santiago: Meteoróloga de Megatiempo detalla cuándo comenzará a llover este lunes en la RM

16 ag. 2026 - 19:14 hrs.

¿Qué pasó?

En su reporte para Meganoticias Actualiza, la meteoróloga de Megatiempo, Catalina Cortés, anunció que este lunes volverán las lluvias a la Región Metropolitana, informando además el momento del día en el cual comenzarán a caer dichas precipitaciones en la capital.

¿A qué hora lloverá en Santiago este lunes?

En cuanto a estas nuevas lluvias en la RM, la profesional indicó que "para Santiago hoy en la noche nada, pero en la madrugada vuelven las precipitaciones".

El agua caería "hasta mañana al mediodía más o menos y una acumulación entre 8 y 10 milímetros en general en toda la Región Metropolitana".

El pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) indica que las precipitaciones serán del tipo "chubasco" durante la madrugada y "chubascos aislados" en el transcurso de la mañana.

"Importantes precipitaciones" en el norte

Sin embargo, la mayor preocupación por las lluvias se concentra en la zona norte del país, ya que una "baja segregada" dejará "importantes precipitaciones" entre las regiones de Arica y Parinacota y Coquimbo.

"El día lunes va a estar siendo afectada la región de Coquimbo y también la región de Atacama", explicó Cortés al señalar que se esperan entre 20 y 25 mm en La Serena y cerca de 30 a 40 mm en Vicuña.

"Durante el día martes ya va a estar afectando con mayor intensidad a la región de Atacama y también Antofagasta, principalmente", complementó la meteoróloga al advertir que en Taltal se podrían acumular hasta 44 mm en dos días.

Finalmente, Catalina Cortés explicó que la "baja segregada va a llegar incluso hasta la región de Arica y Parinacota por la costa", reiterando que en todo el norte del país, especialmente en el litoral, se registrarán "importantes precipitaciones".

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