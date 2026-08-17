Muere a los 36 años actriz de "Malcolm": También es recordada por "Nashville" y "Sueños sobre Hielo"

17 ag. 2026 - 00:48 hrs.

Hayden Panettiere, actriz estadounidense que alcanzó gran popularidad durante los años 2000 y que muchos recuerdan por sus papeles en Heroes, Nashville y Scream 4, murió este domingo 16 de agosto a los 36 años.

La intérprete también tuvo una recordada aparición en la serie "Malcolm", donde interpretó a Jessica, la peculiar y manipuladora niñera de Malcolm, Reese y Dewey.

La muerte de la actriz fue confirmada por su representante a ABC News durante la noche del domingo. En un comunicado, destacó el impacto que tuvo Panettiere tanto entre quienes trabajaron con ella como entre quienes siguieron su carrera desde sus primeros años.

“Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una persona increíble, una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla”, declaró su representante.

Sus primeros pasos frente a las cámaras

Panettiere comenzó a trabajar en la industria del entretenimiento antes de cumplir un año. Nacida como Hayden Lesley Panettiere el 21 de agosto de 1989 y criada en Palisades, Nueva York, llegó al mundo de la actuación de la mano de su madre, Lesley Vogel, quien también había sido actriz.

Durante su infancia participó en anuncios publicitarios y, en 1994, consiguió uno de sus primeros papeles importantes en televisión al incorporarse a la telenovela One Life to Live. Allí interpretó a Sarah Roberts durante tres años. Posteriormente, entre 1996 y 2000, dio vida a Lizzie Spaulding en Guiding Light.

Su paso por las telenovelas también terminó conectándola con uno de sus futuros compañeros de reparto. En una entrevista concedida a Entertainment Weekly en 2025, Panettiere recordó cómo conoció a Bryan Cranston, quien posteriormente la eligió para participar en Malcolm el de en medio.

“Así que fui a la audición, hice la audición, lo miré y le dije: '¿Puedes venir a saludar a mi madre, por favor?' Y, por supuesto, él podía ver cómo esto podría resultar... esperaba salir a la sala de espera y encontrarse con una madre loca y obsesionada con él”, relató la actriz a Entertainment Weekly.

De 'Malcolm el de en medio' a la fama mundial

En 2003, Panettiere apareció en Malcolm el de en medio como Jessica, un personaje que rápidamente se volvió recordado por los seguidores de la serie. Su participación se transformó en un popular arco argumental como invitada.

Por esos años también sumó apariciones en producciones como La Ley y el Orden, donde interpretó a Maddie Harrington, la hija perdida del personaje interpretado por Calista Flockhart durante la última temporada.

En el cine, participó en películas como Remember the Titans, Sueños sobre hielo y I Love You, Beth Cooper. También prestó su voz para A Bichos, trabajo que incluso le valió una nominación al Grammy con solo 10 años.

Su carrera alcanzó uno de sus mayores puntos de popularidad en 2006, cuando protagonizó Heroes de NBC como Claire Bennet, una joven con la capacidad de regenerarse. Panettiere permaneció durante cinco años en la producción.

Más tarde, en 2012, llegó otro de sus papeles más reconocidos: Juliette Barnes en Nashville, serie en la que estuvo durante siete años, hasta 2018. El éxito de ambas producciones la convirtió en una de las figuras jóvenes más conocidas de la televisión de esa época.

También incursionó en la música

La actuación no fue su único espacio dentro del entretenimiento. Durante los años de mayor exposición de su carrera, Panettiere también incursionó en la música y consiguió popularidad con distintos sencillos.

En paralelo, continuó participando en producciones cinematográficas. Entre sus últimos trabajos se encuentran Custody y Scream 6, manteniendo su vínculo con la industria después de sus años de mayor éxito televisivo.

En febrero de 2025, además, murió Michelle Trachtenberg, con quien Panettiere había compartido pantalla en Sueños sobre hielo.

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