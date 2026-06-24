Crítica de Juan Manuel Astorga: "Chile se ha acostumbrado a las encerronas como parte del paisaje delictual"
24 jun. 2026 - 12:31 hrs.
Astorga reflexiona sobre cómo el caso de la muerte de un menor en una encerrona ha vuelto a poner en el centro del debate la seguridad pública y el reconocimiento de que el Estado ha fallado en su rol de proteger a la ciudadanía.
Leer más de
Notas relacionadas
- Mujer que roció con bencina a delincuente en intento de encerrona vinculó su caso con el del menor asesinado: "Mismo actuar"
- Padre de menor asesinado en encerrona pide ayuda para traer desde Argentina a hermano e hijos: "Quiero que estén con nosotros"
- Se entregó acompañado por padrastro y fue parte del Plan de Seguridad Integrada: Cuarto detenido por crimen de niño de 12 años