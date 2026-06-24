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Nacional

Crítica de Juan Manuel Astorga: "Chile se ha acostumbrado a las encerronas como parte del paisaje delictual"

24 jun. 2026 - 12:31 hrs.

Astorga reflexiona sobre cómo el caso de la muerte de un menor en una encerrona ha vuelto a poner en el centro del debate la seguridad pública y el reconocimiento de que el Estado ha fallado en su rol de proteger a la ciudadanía.

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