Se entregó acompañado por padrastro y fue parte del Plan de Seguridad Integrada: Cuarto detenido por crimen de niño de 12 años

24 jun. 2026 - 09:55 hrs.

¿Qué pasó?

Hoy miércoles, cerca de los 02:30, se entregó, acompañado de su padrastro, en la 14 Comisaría de San Bernardo, el cuarto de los imputados con orden de detención por el caso del niño de 12 años muerto en una encerrona.

Según información oficial, se trata de un imputado de 17 años, que se suma a los detenidos ayer martes de 17, 18 y 21 años, respectivamente, por este mismo caso.

Los cuatro imputados pasarán a control en el JG de San Bernardo (comienza a las 10.30 horas), en donde serán formalizados por la Fiscalía Occidente por los delitos de “robo con homicidio, robo con violencia y robo con intimidación”.

Cuarto detenido fue parte del Plan de Seguridad Integrada

El cuarto detenido registra, previamente, una detención y dos ingresos al Plan de Seguridad Integrada (PSI), que es un plan de intervención 24 horas, que busca restituir los derechos vulnerados y prevenir conductas de riesgo en niños, niñas y adolescentes (NNA).

Este plan “es un proceso multidisciplinario, voluntario y flexible, que se adapta a las necesidades de cada menor”. Por ese programa este adolescente ingresó en abril de 2024 a los 15 años por infractor de ley por robo con intimidación, por lo que fue derivado a la la Municipalidad de San Bernardo; y luego en marzo de 2026, ingresa por infractor de ley por receptación de vehículo motorizado, donde también fue derivado al mismo municipio.

Se supone que ahí se debían efectuar labores de prevención social para evitar que este adolescente volviera a reincidir es conductas delictuales.

El Ministro de Justicia, Martín Arraú, confirmó lo anterior, agregando que "ayer, efectivamente, acordamos con el ministro de Justicia avanzar en el análisis para estudiar la reducción de la edad de responsabilidad penal, y también hacer correcciones como cuando esas personas privadas de libertad cumplen los 18 años, pasen a la población penal adulta", indicó el ministro.