Se confirma un cuarto detenido por encerrona que terminó con la muerte de menor de 12 años

24 jun. 2026 - 06:28 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros confirmó que hay un cuarto detenido por el robo con homicidio ocurrido en la comuna de San Bernardo la madrugada de este martes, caso que generó conmoción por el fallecimiento de un niño de 12 años tras una encerrona.

El cuarto detenido es un adolescente chileno de 17 años que se entregó a la 14 Comisaría de San Bernardo, acompañado por su padrastro.

Según dentes preliminares, se indica que tendría un amplio prontuario policial.

El camino al hallazgo

Durante la tarde de este martes, personal policial allanó la vivienda en la que el detenido residiría, ubicada en Cinco Pinos en San Bernardo, sector en que el anteriormente se aprehendió al conductor del vehículo involucrado en el delito. Sin embargo, el sujeto no se encontraba en el lugar.

El inmueble ya había sido allanado días antes en el marco de investigaciones por otros delitos, entre los que figuran robo, robo con intimidación y receptación de vehículos, entre otros.

Las alertas saltaron pasada la medianoche, cuando el individuo se entregó en dependencias de la 14 Comisaria de San Bernardo.

Tras esto, fue trasladado a los cuarteles de OS9 de Carabineros, para luego ser aprendido en la 3 Comisaria, lugar donde se habría dispuesto realizar la formalización de cargos para los otros tres imputados

¿Quienes son los detenidos por la muerte del menor de 12 años?

El fiscal y encargado de la investigación, Leonardo Tapia, detalló que hasta ahora hay tres detenidos, que son jóvenes "que bordean entre los 17 y 20 años de edad".

Además del último detenido, entre los imputados figuran otros tres involucrados: un segundo adolescente de 17 años y dos adultos de 18 y 21 años. Este último correspondería a quien conducía el vehículo robado.

Una vez concretadas las primeras detenciones, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, ya había señalado que "son cinco, y las diligencias siguen en desarrollo y no vamos a parar hasta encontrar a quienes integran esta banda", afirmó la autoridad. Además, envión un mensaje: "Es preferible que se entreguen, porque todos los equipos especializados van a estar a la siga de ellos."

El caso que conmociona a Chile

El fiscal Tapia señaló la serie de delitos que realizaron los sospechosos: "El primero de ellos ocurre en un servicentro Shell, en donde abordan a una persona que se encontraba cargando combustible... le sustraen su vehículo y algunas especies personales".

Luego de esto, los criminales transitaron por la comuna de San Bernardo y a la 01:00 de la mañana intimidaron a un transeúnte: "Lo agreden a tal nivel que le dejan una fractura", dijo.

El tour delictual no terminó allí, puesto que más tarde llegaron al vehículo en el que falleció el niño de 12 años: "En este hecho, interceptan a este vehículo en una encerrona. Se bajan los ocupantes tras un acto intimidatorio contra las dos personas de los asientos delanteros, con el propósito de sustraer las especies", indicó Tapia.

Y añadió: "fue tal la intimidación, que ocasionó que el niño que iba en la parte trasera no pudiera escapar, quedando atrapado con el cinturón de seguridad".