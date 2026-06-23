Fiscalía informó que se detuvo a uno de los sospechosos del crimen de un niño de 12 años tras encerrona en San Bernardo

23 jun. 2026 - 17:09 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía de Chile informó en la tarde de este martes que se encontró y detuvo a un sospechoso en el crimen de un niño de 12 años tras una encerrona ocurrida en la comuna de San Bernardo.

Según información preliminar, el Ministerio Público explicó que hay cuatro órdenes de detención y que se han allanado ocho domicilios en la presente jornada.

El crimen del menor de edad

La muerte del niño de 12 años ocurrió en la madrugada de este martes. El hecho tuvo lugar en la intersección de las calles Catemino con Alessandri, cuando la víctima se trasladaba en un automóvil junto a su padre y una tía en dirección a Puente Alto.

En ese punto, la familia fue interceptada por un grupo de aproximadamente cinco sujetos, quienes se movilizaban en un vehículo blanco y que, según las primeras indagaciones de la Fiscalía Occidente, serían menores de edad.

Los delincuentes amenazaron a los ocupantes con armas cortopunzantes para obligarlos a descender y robarles el automóvil.

El niño no logró salir del vehículo antes de que los asaltantes escaparan. De acuerdo con la explicación del fiscal Juan Carlos Hidalgo, intentó zafarse o bajar del automóvil en movimiento, pero quedó atrapado en el cinturón de seguridad, lo que provocó que fuera arrastrado por varios kilómetros por la vía pública.

Ante la gravedad del caso, el Ministerio Público dispuso el trabajo inmediato de personal especializado de Carabineros, incluyendo equipos del OS9, Labocar y la SIP.

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