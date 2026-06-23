Video muestra violento actuar de jóvenes delincuentes en robo previo a muerte de menor de 12 años

23 jun. 2026 - 13:44 hrs.

¿Qué pasó?

Un video obtenido por Meganoticias mostró el violento actuar de un grupo de jóvenes delincuentes en el robo previo a la muerte de un menor de 12 años en la comuna de San Bernardo.

Antes de la encerrona que resultó con el fallecimiento del niño, los sujetos habían cometido otro delito en una bencinera ubicada en Avenida Eyzaguirre, a la altura de calle Américas de la misma comuna.

Estos registros se han vuelto fundamentales en medio de la intensa búsqueda de los responsables.

Cómo fue el robo

En las imágenes, se observa un grupo de al menos cinco delincuentes que abordan a un funcionario de la bencinera, quien levanta las manos en señal de no ofrecer resistencia al robo.

Los individuos, que han sido sindicados como menores de edad, lo registran y le quitan sus pertenencias, mientras que el resto amenaza a través de la ventana de un automóvil blanco tipo SUV a su ocupante, un hombre al que logran bajar mediante forcejeos.

Luego de registrarlo y quitarle sus aros, abordan el vehículo y se dan a la fuga. Posteriormente, utilizaron este vehículo robado en la bencinera para cometer el último delito de la noche: la encerrona en la que fallece el menor de 12 años.