Tía de niño fallecido en San Bernardo declara que eran seis asaltantes "menores de edad" con armas blancas

23 jun. 2026 - 11:21 hrs.

La madrugada de este martes, Carabineros reportó la muerte de un niño de 12 años a manos de un grupo de delincuentes, que minutos antes le realizó una encerrona a su familia.

El hecho ocurrió en la caletera de la Ruta 5 Sur a la altura de calle General Urrutia, en el sector Catemito de la comuna de San Bernardo. El padre y la tía del niño se dirigían hacia la comuna de Puente Alto desde el aeropuerto.

Mega Investiga accedió al parte policial del hecho, que da cuenta de los antecedentes preliminares de la investigación y que, además, recoge el testimonio de la tía del menor, de iniciales S.L.J.A.

La mujer relata que tomaron una ruta equivocada. "Al verificar en el teléfono que nos habíamos pasado en la dirección (...) al llegar a un semáforo de la intersección de las calles El Barrancón con intersección de George Alessandri", partió con su testimonio.

Fue en ese lugar que se inició la pesadilla. “Al lugar llegó un vehículo de color blanco, (...) en donde se bajan 6 personas todos de sexos masculinos y al parecer menores de edad.Y que además todos portaban armas blancas”, contó.

“Nos manifiestan que descendiéramos del auto e intimidándonos, por lo cual descendimos de este. Mi cuñado desciende y yo también. Pero mi sobrino desciende pero no alcanzó a sacarse el cinturón”, declaró la mujer a pocas horas de ocurrido el crimen.

Las víctimas de la encerrona viajaban en su station wagon marca Peugeot del año 2019. Volvían del aeropuerto, donde la tía había recogido al padre y a su hijo para llevarlos a su casa en Puente Alto.