Robo previo y ruta equivocada: Todo lo que se sabe de la encerrona que terminó con menor de 12 años muerto

23 jun. 2026 - 10:32 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este martes se produjo una encerrona en la comuna de San Bernardo, hecho que resultó en el fallecimiento de un menor de 12 años.

La víctima, hijo del conductor del vehículo sustraído, no pudo liberarse del cinturón de seguridad, siendo arrastrado y encontrado a casi 3 kilómetros sin vida producto de sus lesiones.

Actualmente, se desarrolla una intensa búsqueda de los antisociales que siguen prófugos. En el operativo participan la Policía de Investigaciones (PDI), casi la totalidad del SIP de Carabineros de la RM, el Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos, entre otros equipos especializados.

Ruta delictual con resultado fatal

Antes de este hecho, los sujetos habrían protagonizado otro delito pasada la medianoche en una estación de servicio ubicada en Avenida Eyzaguirre.

Allí, el grupo de al menos cinco delincuentes robó una SUV blanca, que posteriormente utilizaron para cometer el último delito de la noche.

En la caletera de la Ruta 5 Sur, a la altura de calle General Urrutia, en el sector de Catemito, abordaron un vehículo rojo en el que viajaban tres personas: un padre, su hermana y su hijo, el menor de 12 años.

Aunque otros conductores que transitaban por el lugar intentaron disuadir el asalto con sus propias bocinas y luces, los delincuentes lograron apoderarse del automóvil.

El padre y la tía alcanzaron a salir del vehículo, pero el menor habría quedado enganchado al cinturón de seguridad, siendo arrastrado por más de 3 kilómetros por los delincuentes al mando del automóvil, lo que resultó en su fallecimiento.

"Son abordados por alrededor de 4 o 5 sujetos, al parecer menores de edad, quienes se trasladan en un vehículo color blanco... quienes sustraen el vehículo previa intimidación de sus dueños, y se dan a la fuga con el mismo, lamentablemente, manteniendo al interior del vehículo al menor de 12 años de edad, el cual posteriormente a eso es arrastrado", informó Juan Carlos Hidalgo, de la Fiscalía Flagrancia Oriente.

Además, agregó que "se dan a la fuga los sujetos toda vez que el menor se encontraba malherido, ubicándose este posteriormente fallecido en el lugar".

La equivocación en la ruta de la familia

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, los miembros de la familia regresaban a Chile luego de un viaje a Argentina, país de origen del padre, donde habían compartido una celebración por el Día del Padre.

Tras continuar el trayecto hacia su vivienda, el conductor habría tomado una salida distinta a la prevista en la autopista, llegando finalmente al lugar donde ocurrió la encerrona que terminó con la muerte del menor de 12 años.