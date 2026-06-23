Menor de 12 años muere tras robo de vehículo en San Bernardo: Fiscalía afirma que fue arrastrado varios kilómetros
¿Qué pasó?
Un robo con intimidación terminó con un menor de 12 años fallecido durante la madrugada de este martes en la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana.
Según informó la Fiscalía, en la intersección de Catemino con Alessandri alrededor de cinco sujetos, aparentemente menores de edad, abordaron un vehículo en el que se trasladaban un padre, su hijo y una tía del adolescente.
¿Qué dijeron desde la Fiscalía?
El fiscal Juan Carlos Hidalgo, de la Fiscalía Occidente, explicó que la familia "venía desde el sur en dirección a la comuna de Puente Alto, fueron abordados por alrededor de 5 sujetos, aparentemente menores de edad, quiene ss trasaldabaen en un vehículo color blanco".Ir a la siguiente nota
Según explicó el persecutor, los antisociales amenazaron a la familia con armas cortopunzantes, con el objetivo de robarles el vehículo. Lamentablemente, el menor no pudo salir y quedó a bordo del móvil, el que fue tomado por los sujetos para darse a la fuga.
"Desde el momento del robo, probablemente el menor quiso liberarse o bajar del vehículo, quedando enredado en el cinturón de seguridad, por lo que fue arrastrado por varios kilómetros", explicó el fiscal Hidalgo.
El persecutor informó que en la intersección de Portales con Leonardo Da Vinci, comuna de San Bernardo, se encontró al adolescente ya fallecido.
Por órdenes del Ministerio Público, equipos de Labocar, OS9 y SIP de Carabineros se encuentran trabajando para dar con el paradero de los antisociales.
Leer más de
Notas relacionadas
- Influencer se negó a dejar sus cosas en custodia de local de Meiggs: Carabineros detuvo a dueña y rociaron gas pimienta a su hija
- Encuentran a joven de Graneros que estaba desaparecido hace una semana: Fue hallado en el aeropuerto
- Prisión preventiva para hombre que agredió a hija de su expareja en Melipilla: Menor de 4 años quedó en riesgo vital