Prisión preventiva para hombre que agredió a hija de su expareja en Melipilla: Menor de 4 años quedó en riesgo vital

22 jun. 2026 - 16:06 hrs.

¿Qué pasó?

El Juzgado de Garantía de Melipilla ordenó la prisión preventiva para un hombre acusado de agredir a una menor de 4 años el pasado jueves 18 de junio en la misma comuna, luego de una discusión con su expareja, a quien también agredió.

La solicitud de la Fiscalía Metropolitana Occidente fue acogida por el tribunal, entidad que calificó el delito como homicidio frustrado, y decretó un plazo de investigación de 180 días.

Hombre agredió a su expareja e hija en Melipilla

El caso se conoció durante la mañana de este jueves, luego de que una llamada al nivel de emergencias 133 alertara sobre gritos de auxilio de una vivienda en el pasaje González Vial.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, cerca de las 07:33 horas una persona denunció haber escuchado los llamados de auxilio de una mujer que estaría siendo agredida en la vivienda.

Mujer denunció agresión de su expareja

Al llegar al lugar, personal de Carabineros se entrevistó con la víctima, quien relató que había terminado su relación y que, tras esa decisión, su expareja reaccionó violentamente y la agredió físicamente.

Durante el procedimiento, la mujer señaló además haber escuchado a su hija, que se encontraba en uno de los dormitorios. Al verificar la situación, los funcionarios constataron que la niña también tenía lesiones por una agresión.

Tanto la mujer como la menor fueron trasladadas de inmediato a un hospital para constatar lesiones y recibir atención médica.

Luego de que la menor fuera trasladada por personal especializado de la Prefectura Aérea de Carabineros al Hospital Félix Bulnes, se le diagnosticó una deformación craneal atribuible a un golpe con un objeto contundente o a un fuerte impacto.

A la espera de una actualización de su estado de salud, la menor de 4 años sigue en riesgo vital debido a la gravedad de sus lesiones.