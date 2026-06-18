Menor permanece en riesgo vital tras brutal caso de violencia intrafamiliar en Melipilla: Agresor fue detenido

18 jun. 2026 - 14:32 hrs.

¿Qué pasó?

Una niña permanece en riesgo vital luego de un grave episodio de violencia intrafamiliar registrado en la comuna de Melipilla. El presunto autor de la agresión, expareja de la madre de la menor, fue detenido horas más tarde por Carabineros en la comuna de Estación Central.

El caso quedó al descubierto durante la mañana de este jueves, luego de que una llamada al nivel de emergencias 133 alertara sobre gritos de auxilio provenientes de un domicilio ubicado en el Pasaje González Vial.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, cerca de las 07:33 horas una persona denunció haber escuchado los llamados de auxilio de una mujer que estaría siendo agredida al interior de la vivienda.

Mujer denunció agresión de su expareja

Al llegar al lugar, personal de Carabineros se entrevistó con la víctima, quien relató que había puesto término a su relación sentimental y que, tras esa decisión, su expareja reaccionó de forma violenta, agrediéndola físicamente.

Durante el procedimiento, la mujer señaló además haber escuchado a su hija que se encontraba en uno de los dormitorios. Al verificar la situación, los funcionarios constataron que la niña también presentaba lesiones atribuibles a una agresión.

Tanto la mujer como la menor fueron trasladadas de inmediato a un centro asistencial para la constatación de lesiones y recibir atención médica.

Menor fue diagnosticada con lesiones graves y riesgo vital

Tras la evaluación clínica, el médico pediatra diagnosticó a la niña lesiones de carácter grave y riesgo vital, por lo que debió ser hospitalizada e intubada.

Posteriormente, el equipo médico informó de manera preliminar que la menor presentaba una deformación craneal atribuible a un golpe con un objeto contundente o a un fuerte impacto, manteniéndose en una condición de extrema gravedad.

Debido a la complejidad de sus lesiones, se dispuso su traslado aéreo hasta el Hospital Félix Bulnes, procedimiento que fue realizado por personal especializado de la Prefectura Aérea de Carabineros.

Agresor fue detenido en Estación Central

En paralelo, Carabineros desplegó diversas diligencias para ubicar al presunto responsable de los hechos, quien había escapado del lugar tras la agresión.

Las actuaciones fueron informadas oportunamente al Ministerio Público, mientras efectivos de la Sección de Investigación Policial (SIP) continuaban desarrollando labores para dar con su paradero.

Horas más tarde, personal de la SIP de la 24ª Comisaría de Melipilla logró la detención del sujeto en la comuna de Estación Central.

Según los antecedentes policiales, el imputado registra una causa revocada y no mantenía órdenes de detención vigentes al momento de su captura.

El procedimiento continúa en desarrollo y se encuentra a la espera de las instrucciones que determine el Ministerio Público respecto de las diligencias investigativas y el posterior control de detención del imputado.