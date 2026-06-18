Menor de edad fue apuñalada en Renca: PDI investiga posible homicidio frustrado por conocidos de la víctima

18 jun. 2026 - 06:29 hrs.

¿Qué pasó?

Una adolescente de 16 años permanece hospitalizada luego de ser atacada con un arma cortopunzante durante la noche de este miércoles en la comuna de Renca, región Metropolitana. El hecho es investigado como un homicidio frustrado por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

La agresión ocurrió en la intersección de avenida Infante con calle Poseidón y, de acuerdo con los antecedentes preliminares, la presunta autora del ataque sería otra adolescente, quien le provocó múltiples heridas de gravedad.

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) trabaja en el esclarecimiento de los hechos, mientras la víctima permanece internada en el Hospital Félix Bulnes.

PDI realiza diligencias para esclarecer el ataque

La subcomisaria Francia Tobar, de la Brigada de Homicidios Centro Norte, informó que los primeros antecedentes apuntan a que la agresión fue cometida por personas conocidas de la víctima.

"Una víctima menor de edad habría sido atacada con arma cortante, específicamente en avenida Infante con calle Poseidón. Los responsables serían personas conocidas de la víctima, y producto de las diligencias del trabajo en el sitio del suceso se está procediendo a un levantamiento de cámaras y trabajo respectivo", señaló.

La detective agregó que los peritajes buscan establecer la dinámica exacta de los hechos e identificar a todos los involucrados en el ataque.

Víctima sufrió perforación pulmonar

El fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Centro Norte, entregó detalles sobre la gravedad de las lesiones sufridas por la adolescente.

"Una adolescente procede a apuñalar a otra niña de 16 años con un arma cortante, al parecer una tijera, en el sector del hombro izquierdo, en el pecho y también en la espalda", explicó.

El persecutor indicó que la víctima sufrió varias heridas cortopunzantes, una de las cuales le perforó un pulmón.

"Le provocó una lesión grave, específicamente un neumotórax. Fue trasladada rápidamente a un centro asistencial y posteriormente derivada al Hospital Félix Bulnes, donde se mantiene hospitalizada en estos momentos", detalló.

La Fiscalía y la PDI continúan desarrollando diligencias para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar las responsabilidades en este caso.