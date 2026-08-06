Tribunal Constitucional admite a trámite requerimientos contra la megarreforma presentados por parlamentarios de oposición

06 ag. 2026 - 14:29 hrs.

¿Qué pasó?

El Tribunal Constitucional (TC) informó este jueves que admitió a tramitación y declaró admisibles los tres requerimientos de inconstitucionalidad presentados por grupos de senadoras, senadores, diputadas y diputados de la República de oposición en contra de diversas disposiciones del proyecto de ley para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social (Boletín N.º 18.216-05).

La decisión fue adoptada por unanimidad del Pleno del Tribunal Constitucional, encabezado por su presidenta, María Pía Silva, junto a las ministras y ministros Daniela Marzi, Nancy Yáñez, Miguel Ángel Fernández, Raúl Mera, Catalina Lagos, Héctor Mery, Marcela Peredo, Alejandra Precht y Mario Gómez.

Según indicó el comunicado emitido por el TC, los tres requerimientos fueron acumulados para su tramitación bajo el Rol N.º 17.828-26-CPT, al corresponder el primero de ellos al primer ingreso efectuado ante el tribunal.

Se dio traslado a los órganos involucrados

De acuerdo con el TC, conforme al artículo 67 de la Ley N.º 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, se confirió traslado por cinco días corridos al Presidente de la República, al Senado y a la Cámara de Diputadas y Diputados para que, si lo estiman pertinente, se pronuncien respecto de las cuestiones de constitucionalidad planteadas por los requirentes.

Posteriormente, el Pleno resolverá sobre el fondo de los requerimientos, para lo cual escuchará los alegatos de las partes en una audiencia fijada para el jueves 13 de agosto de 2026.

Tribunal convocó a audiencia pública

Asimismo, el Tribunal Constitucional informó que se convocó a una audiencia pública para el miércoles 12 de agosto, desde las 09:00 horas.

Las personas que soliciten ser oídas deberán presentar su petición por escrito hasta las 12:00 horas del lunes 10 de agosto, invocando interés en la resolución de las cuestiones de constitucionalidad sometidas al conocimiento del Tribunal

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