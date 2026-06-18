Huían con joyas robadas, dispararon y chocaron a otro conductor: Seis detenidos tras persecución que terminó en La Reina

18 jun. 2026 - 01:18 hrs.

¿Qué pasó?

Lo que comenzó como una fiscalización por parte de personal municipal en Las Condes terminó minutos después con una persecución, disparos y un violento choque en la comuna de La Reina. La secuencia dejó a seis personas detenidas y a un conductor lesionado tras verse involucrado en la huida.

¿Por qué se originó la presecución?

Todo se inició cuando funcionarios municipales detectaron un vehículo sospechoso y trataron de controlarlo. En ese momento, sus ocupantes decidieron escapar, dando inicio a un seguimiento que avanzó por distintas calles del sector oriente de la capital.

La carrera terminó frente al Hospital Militar, en la comuna de La Reina, cuando el automóvil en fuga cruzó una luz roja y chocó contra otro vehículo que circulaba con normalidad. Tras el impacto, el auto terminó también incrustado contra un poste de alumbrado público.

Disparos durante la huida

Mientras avanzaban a alta velocidad, uno de los ocupantes del vehículo habría efectuado al menos cinco disparos contra funcionarios municipales que participaban en el seguimiento. Pese a ello, no hubo lesionados entre el personal.

“Los sujetos se dan cuenta de este personal y, para intentar huir, realizan una serie de disparos, sin lograr herir al personal ni causar daños”, relató el capitán Roberto Torres, de la 16ª Comisaría de La Reina.

El uniformado agregó que “este seguimiento se desplaza desde la comuna de Las Condes y finaliza acá en La Reina, donde lamentablemente los antisociales que se movilizaban en este móvil colisionan con un vehículo particular en la intersección, al pasar una luz roja de un semáforo en normal funcionamiento”.

Tras el choque, los seis ocupantes salieron del automóvil y comenzaron a escapar a pie. Algunos intentaron ocultarse en viviendas cercanas y también en un centro comercial del sector, mientras vecinos grababan la escena.

Joyas robadas y arma recuperada

La fuga, sin embargo, duró pocos minutos. La rápida coordinación entre personal municipal y Carabineros permitió detener a los seis involucrados.

“Se logra la detención de seis sujetos que en estos momentos se mantienen bajo custodia policial”, confirmó Torres.

Dentro del vehículo fueron encontradas joyas y otras especies que, preliminarmente, coincidirían con objetos sustraídos desde una vivienda en Las Condes durante esa misma jornada. Según la información recabada, la casa se encontraba sin moradores cuando ocurrió el ingreso.

Además, personal municipal logró recuperar el arma de fuego que habría sido utilizada durante la persecución y que uno de los ocupantes intentó lanzar mientras escapaban.

En paralelo, el conductor del vehículo impactado fue atendido por Bomberos y trasladado para constatar lesiones. De acuerdo con los antecedentes preliminares, se mantiene fuera de riesgo vital.

Entre los detenidos hay personas con antecedentes por robo en lugar no habitado y, según la información preliminar, algunos podrían ser menores de edad.