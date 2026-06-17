Padre de joven acusada de planear el asesinato de su madre: "Jamás pensé que mi hija iba a hacer eso"

17 jun. 2026 - 12:42 hrs.

¿Qué pasó?

La investigación por el homicidio de una mujer de 53 años en la comuna de Loncoche, sigue sumando antecedentes luego de que la Fiscalía de La Araucanía formalizara a tres adolescentes de 17 años por su presunta participación en el crimen.

De acuerdo con la investigación, la hija de la víctima habría planificado el asesinato junto a su pololo, quien a su vez contactó a un tercer joven para ejecutar el homicidio a cambio de una suma de dinero. Según informó la PDI, el pago acordado habría sido de $60 mil.

La Fiscalía sostiene que el adolescente que habría ejecutado el crimen ingresó al domicilio y atacó a la mujer con un arma cortopunzante, causándole múltiples heridas que le provocaron la muerte.

El desgarrador relato del padre de la adolescente

José Coronado, el padre de la joven de 17 años, entregó una impactante declaración, asegurando que nunca imaginó que su hija pudiera verse involucrada en un hecho de esta naturaleza.

"Fuimos recién a Fiscalía y nos dijeron que iban a traer a mi hija para poder hablar con ella. Se puede decir que espero en el Señor no equivocarnos, pero fue planeado por ellos, por mi hija", afirmó.

"Yo jamás pensé que mi hija iba a hacer eso. Pensaba que las cosas se iban a arreglar", expresó Coronado.

Asimismo, hizo un llamado a otros padres a mantener una comunicación constante con sus hijos.

"Le pido a los padres y a las madres que tengan un alcance con sus hijos, conversen con ellos, pregúntenles dónde están metidos, con quién se juntan. Muchas veces nosotros nos cegamos y no lo hacemos", señaló.

Conflictos previos al crimen

El hombre también sostuvo que, a su juicio, existían conflictos familiares de larga data entre la víctima y sus hijos. Según relató, estos problemas se habrían arrastrado durante años y habrían afectado especialmente a la adolescente.

"Yo le digo honestamente que desde hace años venía. La que era mi exesposa castigaba a mis hijos chicos, después siguió con el segundo. Después con mi hija, y yo nunca me quise apartar de ella, independiente de que llevábamos años separados", afirmó.

El padre aseguró además que, cuando la adolescente inició una relación sentimental, también se habrían producido tensiones al interior del hogar.

"Hasta último, cuando tenía su pololo, ella le decía que era mucho pololo para ella. Yo escuchaba cuando le gritaba y mi hija se encerraba en la pieza", relató.

"Mi hija es el amor de mi vida"

Pese a la gravedad de los hechos que se investigan, el padre manifestó públicamente el cariño que mantiene por su hija y el dolor que enfrenta tras lo ocurrido: "Mi hija es el amor de mi vida, mi princesa. Si yo la pudiera sacar de ahí, la sacaría", dijo.

No obstante, también reconoció que aquello no implica desconocer la gravedad de los antecedentes expuestos por la Fiscalía: "No justifica lo que hizo", afirmó, agregando que espera que tanto su hija como los otros involucrados puedan encontrar una oportunidad de redención.

"Le pido al Señor que perdone a mi hija, a mi yerno y a la persona que asesinó. Siempre hay algo que hacer", concluyó.