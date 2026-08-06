Socavón de 15 metros interrumpe la vía férrea en Hualqui y obliga a suspender el servicio de tren Corto Laja

06 ag. 2026 - 15:08 hrs.

¿Qué pasó?

Un gigantesco socavón provocado por el sistema frontal obligó a suspender el tránsito ferroviario en el sector de Talcamávida, comuna de Hualqui, región del Biobío, afectando tanto el servicio de pasajeros del Tren Corto Laja como el transporte de carga que conecta la provincia del Biobío con el Gran Concepción.

La emergencia se registró durante la tarde del jueves, a unos 30 metros de la estación de Talcamávida, donde un deslizamiento de tierra provocó un socavón de aproximadamente 15 metros de largo.

El daño afecta una de las principales conexiones ferroviarias de la región, utilizada diariamente por el tren Corto Laja y por convoyes de carga que trasladan productos entre la provincia del Biobío y puertos como Talcahuano y San Vicente.

EFE trabaja activó un plan de contingencia

Mientras se desarrollan las evaluaciones, la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) mantiene suspendido el servicio ferroviario y activó un plan de contingencia con buses para trasladar a los pasajeros entre las estaciones de Laja y Concepción.

Desde el municipio de Hualqui explicaron que los equipos de EFE ya trabajan en el lugar para determinar la magnitud del daño y definir los plazos para restablecer el servicio.

"Nos encontramos en la estación de Talcamávida verificando el socavón que se originó el día de ayer y que afectó el normal funcionamiento del tren de pasajeros y de carga. Se encuentran equipos de EFE trabajando y evaluando la magnitud de esta emergencia con el objeto de verificar también los tiempos en que va a quedar habilitada la línea férrea", comentó el director de seguridad municipal Óscar Sandoval

Un exconductor ferroviario llegó hasta el lugar tras ser alertado por un colega que permanece detenido con un tren en Laja y advirtió que la situación pudo tener consecuencias mucho más graves.

"Un amigo que es conductor de trenes de pasajeros, que actualmente está en Laja con el Corto detenido, me solicitó si pudiese venir a ver el estado de la situación del socavamiento que hay en la vía férrea, lo cual impide hasta el momento el tráfico de trenes y también de cualquier tipo de móvil por la vía férrea", relató.

Por ahora, EFE continúa retirando el material que cayó sobre la vía y evaluando los trabajos necesarios para reconstruir el tramo afectado. Hasta el momento, no existe una fecha confirmada para la normalización del tránsito ferroviario entre Laja y Concepción.