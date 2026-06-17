Desarticulan banda dedicada al tráfico de drogas: Incautaron 536 kilos de marihuana avaluada en más de $5 mil millones

17 jun. 2026 - 16:16 hrs.

¿Qué pasó?

Un total de 536 kilos de marihuana elaborada, 377 plantas de cannabis y droga avaluada en más de $5.340 millones fueron incautados tras una investigación que permitió desarticular una organización criminal dedicada a la producción, procesamiento y comercialización de sustancias ilícitas en distintas regiones del país.

El operativo, desarrollado por el OS7 de Carabineros de Valdivia en coordinación con el Ministerio Público, culminó con la detención de cinco integrantes de la banda, quienes eran investigados por tráfico de drogas, cultivo ilegal de cannabis, asociación ilícita y lavado de activos.

De acuerdo con los antecedentes recopilados durante la investigación, la droga decomisada equivale a 1.068.000 dosis, evitando que una importante cantidad de sustancias ilícitas llegara a las calles del país.

La investigación se extendió por cinco meses

Las diligencias especializadas se desarrollaron durante aproximadamente cinco meses y permitieron identificar y acreditar la participación de los integrantes de una estructura criminal que operaba en distintas zonas del territorio nacional.

Según la investigación, la organización se dedicaba a la producción, acopio, distribución y comercialización de marihuana y otros derivados de la cannabis, manteniendo operaciones en diversas regiones.

En el marco de las indagatorias, se gestionaron y ejecutaron órdenes judiciales de entrada y registro en ocho inmuebles ubicados en las regiones Metropolitana, Biobío y Valparaíso.

Como resultado de estos procedimientos, fueron detenidas cinco personas, cuatro de nacionalidad chilena y una de nacionalidad colombiana, quienes quedaron a disposición de la justicia.

Decomisan vehículos y dinero en efectivo

Además de la droga incautada, Carabineros decomisó tres vehículos particulares y dinero en efectivo, elementos que, según la investigación, estarían vinculados a las actividades ilícitas desarrolladas por la organización criminal.

Las autoridades destacaron que este procedimiento permitió afectar significativamente la capacidad operativa y financiera de la banda, golpeando tanto su estructura logística como sus fuentes de financiamiento.

El jefe de Zona Los Ríos, general Carlos Contreras, destacó la magnitud del operativo y el impacto que tendrá en la lucha contra el crimen organizado.

"Esta incautación es una de las más importantes registradas en la región y refleja el trabajo coordinado entre Carabineros de Chile y el Ministerio Público para combatir el crimen organizado y evitar que más de un millón de dosis de droga llegaran a las calles del país", señaló.

Los cinco imputados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para su respectivo control de detención y formalización.