Amenaza de bomba en el Zoológico Metropolitano: Descartan presencia de artefacto explosivo

22 jun. 2026 - 14:52 hrs.

¿Qué pasó?

Una nueva amenaza de bomba fue reportada la jornada de este lunes en la Región Metropolitana, esta vez en el Zoológico Metropolitano, que se ubica entre las comunas de Recoleta y Providencia, recinto que está siendo evacuado de manera preventiva.

La situación ha movilizado a las autoridades, debido a que hace algunas horas se reportaron dos avisos de bomba en simultáneo en el Centro Cultural Gabriela Mistral y otro en el Centro de Justicia.

Desde el Parquemet informaron a Meganoticias que, tras la evacuación, el zoológico permanecerá cerrado hasta mañana martes 23 de junio, por lo que las personas que obtuvieron entradas al bloque de las 17:00 horas de este lunes no podrán ingresar.

Descartan presencia de bomba en Zoológico Metropolitano

El Seremi de Seguridad Pública, Juan Andrés Barrientos, confirmó que no se encontró ningún artefacto explosivo en el zoológico. "Entregar una tranquilidad a la comunidad de la Región Metropolitana que, afortunadamente, los avisos falsos de una supuesta bomba en diferentes instituciones del Estado generaron un caos y conmoción en la región".

Tras la alerta, se evacuó el centro cultural, mientras que el personal del GOPE de Carabineros realizó diligencias en el lugar, descartando la existencia de algún artefacto explosivo.

"A esta hora no ha habido ningún artefacto explosivo que haya sido encontrado; sin embargo, nosotros sí ejecutamos todos nuestros protocolos que tienen que ver con el aseguramiento y la revisión de los diferentes establecimientos públicos", señaló el coronel Cristián González de Carabineros.

A raíz de esta situación, el tránsito por la Alameda en dirección al poniente se mantuvo interrumpido, levantándose recientemente el corte en el eje Providencia-Alameda, ahora habilitado junto al tramo entre Eliodoro Yáñez y cruce de Vicuña Mackenna.

En el Centro de Justicia, en tanto, se recibió la instrucción de abandonar el edificio a través de los altoparlantes del recinto y la evacuación se realizó sin problemas.